Thailand komt met nieuwe corona-inreisvoorwaarden

In Thailand zijn nieuwe corona-inreisvoorwaarden aangekondigd. Deze maatregelen gaan in op 9 januari 2023. Vanaf deze datum hebben reizigers een corona-vaccinatiebewijs nodig om Thailand in te mogen reizen.

Wat houdt dat in?

1. Alle reizigers ouder dan 18 jaar moeten een bewijs kunnen laten zien van ten minste twee Covid-19-vaccinaties. Reizigers kunnen ook een brief van een arts meenemen waarin wordt verklaard dat zij in de periode van maximaal 6 maanden (180 dagen) tot zeven dagen voor aankomst in Thailand hersteld zijn van Covid-19 of een medische verklaring van een arts waarin staat waarom zij niet zijn gevaccineerd.

2. Als het land waar je na jouw verblijf in Thailand naartoe reist een Covid-19-test vereist, zoals India of China, moet je een ziektekostenverzekering hebben die de kosten van een Covid-behandeling dekt voor de duur van jouw verblijf in Thailand plus zeven extra dagen. Cockpitbemanningen kunnen hun bedrijfsverzekering als bewijs gebruiken. Expats die gebruik maken van Thaise sociale verzekeringen zijn vrijgesteld van deze verplichting.

3. Reizigers die via Thailand op doorreis zijn (in transit), zijn vrijgesteld van de nieuwe corona-vereisten.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij om deze corona-vereisten bij het inchecken te controleren. Als je de gevraagde papieren niet kunt laten zien, zal de luchtvaartmaatschappij je weigeren mee te nemen.

5. Luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers naar Thailand vragen om tijdens hun reis een mondkapje te dragen, behalve tijdens het eten of in een noodgeval.

6. Als een passagier tekenen vertoont van het coronavirus, wordt diegene gevraagd om bij aankomst in Thailand op eigen kosten een Covid-test te doen.

Lees actuele Informatie over de lokale coronamaatregelen per provincie op de website van de Thailand Tourism Organisation (informatie in het Engels).

Author Sharon Evers