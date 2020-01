Thalys onthult nieuw loyaliteitsprogramma: ‘My Thalys World’

Thalys lanceert een gloednieuw loyaliteitsprogramma met nieuwe voordelen, direct beschikbaar op Thalys.com en in de Thalys-app. Eenvoudiger, snel toegankelijk en dichter bij de reiziger. My Thalys World beloont vanaf nu de waarde van elke aankoop: reizigers sparen naast ledenpunten die hun status bepalen ook Miles, inwisselbaar voor producten en diensten van Thalys en haar partners. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van veel andere voordelen vanaf de eerste reis en voor elke uitgegeven euro.

Het programma bestaat uit drie verschillende statussen: Explorer, Club en Club+. Leden profiteren onder andere van een voorkeursbehandeling bij de klantenservice (afhankelijk van hun status), reisbonussen met extra Miles aangeboden op de 3e, 5e en 10e reis en ontvangen een compensatie in de vorm van Miles bij vertragingen. Leden van Club+ genieten bovendien van een flexibele toegang tot alle Thalys treinen op dezelfde dag als hun oorspronkelijk geboekte trein. Alle leden kunnen hun Miles inwisselen voor reisgerelateerde producten in de Thalys-webshop, met een ruim aanbod aan duurzame geschenken.

Een nieuwe plek op Thalys.com en in de Thalys-app

Het loyaliteitsprogramma is volledig gratis. Om lid te worden volstaat het om een account aan te maken op Thalys.com of in de Thalys-app. De 166.000 leden van het vorige programma behouden hun status en de Miles worden automatisch overgezet naar My Thalys World. Bruno Dierickx, Marketing & Commercieel Directeur van Thalys is verheugd: “Met dit nieuwe programma wil Thalys de relatie met haar reizigers versterken, hen beter ondersteunen tijdens het reizen en hen belonen, zonder uitzondering en direct vanaf de eerste reis aan boord van Thalys. Met My Thalys World bieden we een programma dat Europa voor iedereen toegankelijker maakt.”

In het My Thalys World-account, overzichtelijker en transpanter, vinden leden alle relevante informatie terug op één plek: hun tickets en reisgeschiedenis, hun huidige status, voordelen en de door hun gespaarde Miles. Omdat Thalys het belangrijk vindt het milieu te respecteren, zullen My Thalys World leden gebruik kunnen maken van de digitale ledenkaart die terug te vinden is in hun persoonlijke My Thalys World-account op Thalys.com.

