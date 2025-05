“Hoe vertrouwd de Jong Intra Vakanties ook is, er borrelde iets vanbinnen”, zegt Tineke Boele, die na 35 jaar besloot om de reisorganisatie in Ridderkerk te verlaten voor een nieuwe baan bij Corendon.



“De behoefte aan nieuwe prikkels, frisse energie en andere perspectieven heeft me doen besluiten om de bladzijde om te slaan. Na diverse gesprekken en overwegingen, want zo’n besluit neem je niet zomaar na ruim 35 jaar, heb ik vorige maand de knoop doorgehakt en volgt een nieuw hoofdstuk.”



Ze vertelt verder: “Wat ooit begon als stagiaire vanuit de MEAO, groeide uit tot een carrière van vele jaren in de reiswereld – een branche die ik toen nog niet kende, maar die me meteen boeide. Ik was negentien jaar toen ik voor het eerst naar Oostenrijk reisde om contracten af te sluiten. Wat een avontuur! Vanaf dat moment rolde ik vanzelf van de ene rol in de andere. Er was altijd ruimte om te groeien, te ontdekken en mezelf opnieuw uit te vinden.”

“Met veel enthousiasme kijk ik uit naar mijn nieuwe functie als Salesmanager Retail bij Corendon. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de verkoop van Corendon-producten via zowel bestaande als nieuwe retailpartners. Mijn vertrek bij de Jong Intra Vakanties betekent dus zeker geen afscheid van de reisbranche – so no goodbye.”

Tineke’s laatste werkdag is op woensdag 11 juni. Ze zegt: “Ik zorg samen met Maaike en Sarena voor een goede overdracht.”

Foto: Tineke Boele en Sarena Zijlmans

Fotocredits: KeepFocus Photography