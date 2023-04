Ten Brink: “Toenemende vraag naar vertrekken vanaf buitenlandse luchthavens”

Deel dit artikel

Na de eerdere aankondiging van de samenwerking tussen Sunweb Group en Airport Weeze, vertrokken dit weekend, op zaterdag 22 en zondag 23 april, de eerste volledig uitverkochte vakantievluchten naar Kreta (Heraklion), Kos en Rhodos vanaf de Duitse luchthaven.

“We zien dat Weeze goed bereikbaar voor onze klanten in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. Hoewel Nederlanders nog steeds graag vanaf binnenlandse luchthavens vliegen, constateren we ook een toenemende vraag naar vertrekken vanaf luchthavens net over de grens. Vorig jaar hebben we de capaciteit al uitgebreid op de luchthavens van Brussel en Düsseldorf. Dit zomerseizoen komt daar Airport Weeze bij”, aldus Mattijs ten Brink (CEO van Sunweb Group).

Turkije & Grienkenland

Vanaf nu kunnen klanten van Sunweb, Eliza was here en GOGO met Sky Express vliegen naar de Griekse eilanden Rhodos, Kos, Zakynthos en Kreta (Heraklion). In het hoogseizoen gaan deze vluchten twee keer per week. In de zomer biedt de reisorganisatie ook vluchten aan naar Bodrum en Antalya in Turkije. Daarnaast zijn er in de mei- en herfstvakantie extra vluchten beschikbaar naar Antalya, Bodrum, Zakynthos en Rhodos. Airport Weeze is voor passagiers niet alleen aantrekkelijk vanwege de korte incheck-, veiligheids- en bagageafhandelingstijden en de lage parkeertarieven. Door de hogere vliegbelasting is vliegen vanaf Weeze sinds begin dit jaar ook aanzienlijk goedkoper geworden.

Airport Weeze

“Wij zijn verheugd dat Sunweb Group haar zomerreisaanbod uitbreidt met onze luchthaven. Wij merken al jaren dat onze Nederlandse buren graag gebruik maken van onze luchthaven. De trend naar ongecompliceerde regionale luchthavens, zoals Weeze, neemt over het algemeen toe. Nu al is ongeveer 40 procent van de passagiers Nederlands”, zegt Dr. Sebastian Papst (Directeur van Airport Weeze).

Auteur Dylan Cinjee