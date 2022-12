Sunweb Group: Griekenland en Turkije vanaf Airport Weeze

Deel dit artikel

Sunweb Group biedt vanaf volgend jaar vakanties aan met vertrek en aankomst van de Duitse luchthaven Airport Weeze.

Voor Sunweb Group is Weeze, dat net over de grens ligt bij Nijmegen en Venray, een logische keuze om het aanbod voor haar klanten uit te breiden. Mattijs ten Brink, CEO bij Sunweb Group: “Voor Zuid-, Midden- en Oost-Nederland is Airport Weeze goed bereikbaar. Hoewel Nederlanders nog graag via Schiphol, Rotterdam en Eindhoven vliegen, zien we een toenemende vraag voor vertrek vanaf Duitse luchthavens. Vorig jaar hebben we de capaciteit al uitgebreid vanaf Düsseldorf en Keulen en we voegen dit zomerseizoen Weeze toe.”

Vanaf april 2023 vliegen klanten van Sunweb, Eliza was here en GOGO het hele jaar met SkyExpress naar de Griekse eilanden Rhodos, Kos, Zakynthos en Kreta (Heraklion), in het hoogseizoen zelfs twee keer per week. In de zomer biedt Sunweb Group ook vluchten aan naar Bodrum en Antalya in Turkije. In de mei- en herfstvakantie biedt Sunweb Group vanaf Weeze extra vluchten aan naar Antalya, Bodrum, Zakynthos, Rhodos.

Sebastian Papst, Managing Director van Airport Weeze: “Wij kijken uit naar de samenwerking met Sunweb Group. Onze partners creëren hiermee een aantrekkelijk aanbod voor de vele Nederlandse vakantiegangers die de voorkeur geven aan een regionale luchthaven vanwege de goede bereikbaarheid en ongecompliceerde afhandeling.”

“Nederlandse vakantiegangers zoeken de zekerheid van een pakketreis met de flexibiliteit en vrijheid van zelf boeken. Met Dynamic packaging bieden wij de moderne pakketreis aan met steeds meer keuze in vertrekdata en vanaf welke luchthaven zij willen vertrekken. Het afgelopen jaar zagen we hier een toenemende interesse in en voor het komende seizoen verwachten we dat meer Nederlanders voor die flexibiliteit kiezen”, aldus Ten Brink.

Naast een groeiende interesse in Duitse luchthavens, ziet Sunweb Group ook de populariteit van Brussels Airport toenemen. Daarom breidt Sunweb Group ook de capaciteit uit op Brussels Airport met partners Brussels Airlines, SkyExpress en Transavia.

Author Sharon Evers