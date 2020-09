Transavia start samenwerking met Thuisbezorgd.nl voor ‘in-flight’-bezorging

Thuisbezorgd.nl en Transavia zijn gestart met ‘in-flight’-bezorging waarbij passagiers voor de vlucht een maaltijd naar keuze kunnen bestellen. Passagiers kunnen tot één uur voor het boarden via Thuisbezorgd.nl hun favoriete maaltijd bestellen, die wordt vervolgens vers bereid door de keukenbrigade van iFleat en direct aan boord bezorgd.

De service is vooralsnog beschikbaar op vluchten naar vier bestemmingen in Griekenland, Portugal en Italië. Naar verwachting wordt dit in de toekomst uitgebreid naar meer vluchten en vliegvelden waar Transavia ook actief is, zoals Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Als vanzelfsprekend wordt bij de keuze van de bestemmingen waarbij deze extra service beschikbaar is, rekening gehouden met de kleurcode van een land.

De passagiers op de geselecteerde vluchten worden persoonlijk via de e-mail geïnformeerd over het aanbod van in-flight delivery. Met de Thuisbezorgd.nl service kunnen ze vervolgens bij het Transavia Restaurant kiezen uit tien verschillende maaltijden. iFleat is verantwoordelijk voor de culinaire invulling en logistiek en verzorgt daarmee het Transavia menu. Het menu bevat onder meer vegan salades, verse sushi en authentieke Indonesische rendang. De maaltijd wordt vers bereid en direct bezorgd aan boord door Thuisbezorgd.nl. Het cabinepersoneel van Transavia serveert deze vervolgens uit bij passagiers.

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “Juist in deze ongekende tijd blijft het belangrijk om te innoveren en de service voor onze klanten verder te verbeteren. We starten bescheiden met het aanbieden van deze maaltijdservice op vier bestemmingen. Maar we hebben veel vertrouwen in dit mooie concept en hopen dit verder uit te breiden zodra er weer mogelijkheden zijn.”

Silvie Cremers, Global Sales Director Thuisbezorgd.nl en Just Eat Takeaway.com: “We zijn constant bezig om onze diensten en producten te verbeteren of uit te breiden. Bijvoorbeeld door bestellen ook op hele andere plekken mogelijk te maken dan alleen thuis, zoals op kantoor en op het station. Met deze bijzondere samenwerking waarbij we verse maaltijden in het vliegtuig bezorgen, zetten we weer een hele mooie stap. We zijn dan ook enorm trots op deze primeur en kijken met vertrouwen uit naar de verdere uitrol van in-flight bezorging.”

Irene Muysson, Head of Retail, Food & Beverage and Commercial Services at Amsterdam Airport Schiphol: “COVID-19 vraagt om nieuwe oplossingen, ook op het gebied van eten en drinken. Samen met partners kijken we naar innovatieve concepten en digitale services die bijdragen aan veiligheid, snelheid en gemak. We verwachten dat de mogelijkheid om contactloos een gezonde en verse maaltijd naar keuze in het vliegtuig te laten bezorgen, zeker zal aanslaan bij onze reizigers. Daarom faciliteren we deze pilot graag op onze luchthaven.”

Jaap Roukens, iFleat: “Door deze on-demand en duurzame service kunnen passagiers zelf kiezen wat ze willen eten. Of ze nu nog thuis zijn of juist al onderweg naar Schiphol; alle passagiers kunnen vanaf nu via de service van Thuisbezorgd.nl een sushi platter, vegan bulgur salade of rendang rijsttafel bestellen die aan boord geserveerd wordt. We kijken er naar uit om deze innovatieve dienst met onze partners op alle bestemmingen voor Transavia passagiers beschikbaar te maken.”

