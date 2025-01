Transavia viert dit jaar haar 60-jarig jubileum en in de zomer van 2025 ontvangt de luchtvaartmaatschappij een gloednieuwe Airbus A321neo in retro-huisstijl, als eerbetoon aan de rijke geschiedenis.

Illustratie door Transavia Studios.

CEO Marcel de Nooijer geeft aan: “Het vieren van ons 60-jarig jubileum is een moment om stil te staan bij wat we samen hebben bereikt. De komst van een nieuwe Airbus in retro-huisstijl is onze manier om met trots terug te kijken op wat ons heeft gebracht en waar we nu staan. Terwijl we tegelijkertijd vooruitkijken naar een stillere toekomst dankzij onze vlootvernieuwing.”

Iconische groene kleur

De livery is geïnspireerd op de huisstijl ontworpen door de Nederlandse ontwerper Thijs Postma in 1966. Hij was de bedenker van de iconische groene kleur en de grote, zwarte T op de romp en de staart. Het is de eerste, herkenbare huisstijl van Transavia en ook nog eens goed toepasbaar op de huidige, nieuwe Airbus. Met deze huisstijl kreeg Transavia veel bekendheid. Deze stijl spreekt nog altijd tot de verbeelding bij vele collega’s, passagiers en business partners. De binnenkant van het vliegtuig heeft het interieur van de nieuwe, moderne Airbus.

Transavia is opgericht op 21 oktober 1965 als Transavia Holland B.V., volgens inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken. Sindsdien is de missie van Transavia altijd geweest om vliegen toegankelijk te houden voor iedereen. Al zestig jaar genieten passagiers van bijvoorbeeld een jaarlijkse vliegvakantie of familiebezoek in het buitenland en ontdekken we steeds nieuwe bestemmingen in Europa en Noord-Afrika.

De tijd vliegt

Het hele jubileumjaar viert Transavia deze unieke en betekenisvolle mijlpaal samen met passagiers, business partners en collega’s. Op diverse momenten wordt stilgestaan bij de rijke geschiedenis van Transavia met daarnaast volop aandacht voor de plannen voor de toekomst.