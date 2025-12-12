Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen in een inspirerende mix van beleving, advies en entertainment.



Als onderdeel van de VvKR presenteert TravelMood zich aan bezoekers met persoonlijke, zorgvuldig samengestelde reizen naar Afrika die volledig zijn afgestemd op de sfeer en voorkeuren van elke reiziger.

Reizen die passen bij wie je bent

TravelMood is gespecialiseerd in maatwerkreizen naar Zuidelijk en Oost-Afrika waarbij de beleving centraal staat: van game drives bij zonsopkomst tot sterrennachten in de savanne en van luxe tented camps tot avontuurlijke familiereizen die Afrika echt laten voelen.

Door goed te luisteren naar wensen, reisstijl en dromen, creëert TravelMood unieke routes die naadloos aansluiten op het karakter van de reiziger. De nadruk ligt op kleinschaligheid, authenticiteit en reizen die écht raken. Met haar jarenlange ervaring in de reiswereld én Safari Afrika, weet zij de juiste locaties te selecteren.

“Iedereen heeft zijn eigen manier van reizen, en mijn passie is om die voorkeuren te vertalen naar een reis die écht bij de reiziger past,” zegt Marjolein Schipper-Rutten van TravelMood. “Op het Vakantie Festival laat ik bezoekers zien hoe bijzonder een reis wordt wanneer je begint bij de persoon en niet bij de bestemming. De juiste sfeer maakt elk moment waardevoller.”

Een sfeervolle aanvulling op de festivalbeleving

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, past TravelMood perfect binnen de emotie en beleving die het evenement wil uitstralen. “Ze brengt rust, warmte en aandacht mee. Bezoekers voelen bij TravelMood meteen dat hier met oprechte betrokkenheid wordt gewerkt. Dat maakt haar aanwezigheid inspirerend en persoonlijk.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de waarde van maatwerkspecialisten binnen het festival. “TravelMood toont hoe rijk maatwerk kan zijn wanneer je de reiziger écht centraal zet. Haar deelname versterkt onze ambitie om een breed en inspirerend platform te creëren waarin persoonlijke reisbeleving een belangrijke rol speelt.”Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.