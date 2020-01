TravelPro Vakantiebeurs Vakdag 2020 Agenda (inclusief borrels)

Ook dit jaar publiceert TravelPro de agenda van de Vakantiebeurs Vakdagen op haar website, inclusief borrels. Mist er een event/borrel? Laat het de redactie weten door te mailen naar redactie@travelpro.nl .

Dinsdag 14 januari

08.30 – 18.15: Travel Congress. Meer info.

Woensdag 15 januari



09.30 – 10.30: Vuelandia Ontbijt voor Retail, reisagenten en ZRA’s. Meer info.

10.00 – 18.00: Reisbureau Travel Slide: VR 360-presentatie (Hall 11, stand C.005).

10.00 – 11.00: Sunny Cars en Airtrade ontbijt (B2B Zone).

10.30: Taiwan Workshop (check of er plek is via taiwan@usp.nl (Hal 12, stand C.085).

10.40 – 11.00: Grande opening Vakantiebeurs 2020 (Vakantiebeurs Festivaltent).

11.00 – 13.00: TUI INSIGHTS (Hal 8). Meer info.

11.00 – 11.30: Presentatie Vuelandia (Hal 8, Europa Theater).

11.00 – 16.40: Diverse presentaties over Dubai (Hal 9, stand C.067). Meer info.

11.00 – 18.00: Bijtanken bij Sunny Cars: van koffie en thee tot smoothies (B2B Zone).

11.15 – 12.00: 1TIS: Touroperator Software voor de reisbranche (Down Under Theater).

11.15 – 12.00: TravelClown: Affiliate marketing in travel – de perfecte combi (Verre Reizen 1 Theater).

11.15 – 12.00: Hoe bereik je reizigers zonder AdWords? (Verre Reizen 2 Theater).

11.15 – 12.00: NBTC-NIPO Research: De Nederlandse vakantiemarkt – trends en ontwikkelingen (Vakantiebeurs Festivaltent).

11.45 – 12.45: Yimb Influencer-uur (Experience Theater).

12.00 tot 17.00: Test je surf skills bij Costa Rica (Hal 11, Stand C.068). Aanmelden bij costarica@usp.nl

12.00 tot 17.00: What’s your Las Vegas flavour (Hal 11, stand G.024). Aanmelden bij lasvegas@usp.nl

12.00 tot 17.00: Leer het land van bergen kennen (Hal 12, Stand C.058). Aanmelden bij taiwan@usp.nl

12.00 – 13.00: Travel trade presentatie: Verkeersburo Georgië (Media Arena zaal in het Media Plaza).

12.00: Lunch Duits Verkeersbureau (Hal 9).

12.15 – 13.00: Schmetterling TravelXL: De voordelen van Schmetterling TravelXL.

12.15 – 13.00: Efteling: van storytelling naar storyselling (Verre Reizen 1 Theater).

12.15 – 13.00: Embratur Brazil: Discover Brazil and Love it (Verre Reizen 2 Theater).

12.30 – 14.00: Coby’s friet (Hal 11, stand C.008).

13.00: Untamed Travelling borrel (Hal 12, stand D.102).

13.00: Cocktail reception: Egyptian Tourist Office (Hal 9, stand C.092).

13.00: Cocktail Turkish Airlines (Hal 8, stand B.028).

13.00 – 13.30: Presentatie Vuelandia (Hal 8, Europa Theater).

13.15 – 14.00: The Pinfluencers: Ga mee op ontdekkingsreis op Pinterest (Down Under Theater).

13.15 – 14.00: Neurensics: Een kijkje in het brein van de consument (Verre Reizen 2 Theater).

13.15 – 14.00: Amadeus: how to connect to the 21st Century travelers (Verre Reizen 1 Theater).

14.00 – 16.00: TUI INSIGHTS (Hal 8). Meer info.

14.00 – 15.00: Wonderful Indonesia Nieuwjaarsborrel (Hal 12 stand C.078).

14.00 – 16.00: Borrel VvKR (Hal 11, stand OP18)

14.00-15.00: Thaise Massage (Hal 12, Stand B.110). Aanmelden bij thailand@usp.nl

14.15 – 15.00: Tokyo Convention & Visitors Bureau: Tokyo Tourism Seminar (Verre Reizen 2 Theater).

14.15 – 15.00: Norske Noorwegen Reizen: Ga je mee op reis met de Hurtigruten? (Down Under Theater).

14.30 – 15.30: Aad Struijs Persprijs (Experience Theater)

14.30 – 16.00: Toast: Isropa Reizen (Hal 9).

14.45 – 15.15: Presentatie Vuelandia (Hal 8, Europa Theater).

15.00 – 16:00: Win een businessclass ticket met Turkish Airlines (Hal 8, stand B.028). Aanmelden bij turkishairlines@usp.nl

15.00 – 17.00: Sunair Champagneborrel (Hal 8, stand E.073).

15.15 – 16.00: NBTC-NIPO Research: The Dutch holiday: market – trends and developments

15.15 – 16.00: RED Online Marketing: 5 learnings voor online travel marketeers (Verre Reizen 2 Theater).

15:30 – 16:30: De ultieme safari bestemming (Botswana stand D.088). Aanmelden bij theafricaexperience@usp.nl

15.30 – 17.30: Beers & Bites: P&O Ferries en Noord-Engeland (Hal 10, stand D.014).

16.00: Uitreiking van de Ras al Khaimah studiereisplek (Hal 8, stand E.066)

16.00: Receptie: België Toerisme voor Wallonië & Ardennen, Toerisme Vlaanderen & Brussel en Visit Brussels (Hal 10, stand D.054).

16.00 – 18.00: Netwerkborrel Vuelandia (Hal 8).

16.00 – 18.00: FTI en D-Reizen: Gin & Bites (Hal 8, stand B.051).

16.15 – 17.00: Rondreis door de Wereld van Verschil door NieuweRoutes

18.00 – 22.00: Vakdag feest (gesponsord door TUI, Ras Al Khaimah & TravelPro) – tussen hal 12 en hal 7

