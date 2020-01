Van ontbijt tot borrel: ontmoet Vuelandia tijdens de Vakantiebeurs Vakdag

Traditioneel organiseert Vuelandia tijdens de Vakantiebeurs Vakdag (woensdag 15 januari) het speciale Vuelandia & Vakantiebeurs ontbijt voor retail, reisagenten en ZRA’s. Een prima start van een dag vol netwerkmomenten, speciaal voor reisprofessionals georganiseerd om het nieuwe jaar en de Vakantiebeurs mee af te trappen.

Vuelandia is de gehele dag met een vol programma aanwezig. We starten met een ontbijtje in het sfeervolle Experience Theater (hal 11) en om 10:45 uur verplaatsen wij naar het Europa theater (hal 8) met een vol programma en diverse presentaties. Deze dag sluiten we -tevens in Europa theater- in stijl af met een gezellige netwerkborrel waar een zanger niet zal ontbreken!

Programma 15 januari

09:30 – 10:30: Inloop & ontbijt* ( Experience theater, hal 11)

( hal 11) 10.30 – 10.45: Inloop ( Europa theater, hal 8)

hal 8) 10.45 – 15.30: Presentaties Vuelandia op de volgende tijdstippen: 11.00 – 11.30 uur, 13.00 – 13.30 uur en 14.45 – 15.15 uur.

16:00 – 18:00: Netwerkborrel inclusief zanger

* Voor deelname aan de ontbijtsessie dien je je aan te melden. Er zijn slechts 120 plaatsen, dus meld je vandaag nog aan!

We hopen jou van harte op 15 januari te mogen verwelkomen in het Experience e/o Europa theater!

Ben je niet in de gelegenheid om naar de vakdag te komen of het ontbijt in het bijzonder, maar wil je wel graag op de hoogte worden gebracht van alle ontwikkelingen in het komende jaar? Laten we dan een afspraak maken! Stuur ons een email (events@vuelandia.com) of bel ons tijdens kantooruren (ma-vr / 09:00-17:30u) via 0900 – 440 00 00.

