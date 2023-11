Welke gevolgen heeft de verkiezingsuitslag voor het toekomstige beleid op het gebied van reizen en toerisme? Deze vraag komt aan de orde in de nieuwe Travelpro’s Podcast. Sharon Evers, T.J. van Apeldoorn en Theo de Reus nemen de standpunten van de vijf grootste politieke partijen door.



Daarnaast in deze aflevering een terugblik op het drukbezochte ANVR-congres in Noord-Spanje en de wederopstanding van Fox als zelfstandig reismerk van ANWB Reizen. Tenslotte zijn er de nieuwtjes uit de nieuwe editie van de Top 50.