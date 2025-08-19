TUI breidt het winteraanbod naar Curaçao fors uit met 30 extra vluchten De populariteit van Curaçao als vakantiebestemming blijft groeien en de vraag naar vliegtickets neemt toe. TUI speelt hierop in met extra capaciteit, vooral rond de feestdagen: in totaal komen er 9000 extra stoelen beschikbaar, waarvan zo’n 6000 in de kerstperiode.

Op dit moment vliegt TUI fly al dertien keer per week naar Curaçao, op sommige dagen in combinatie met Bonaire of Aruba. Deze 30 extra TUI fly vluchten worden van 17 december 2025 tot en met 24 maart 2026 toegevoegd. Tijdens de kerstvakantieperiode, van 17 december tot 17 januari, gaat het om vier extra vluchten per week. Nog niet eerder werd er maar liefst zeventien maal per week op Curaçao gevlogen, een mijlpaal voor TUI fly.

Non-stop

In de weken daarna, tot eind maart, is het een extra vlucht op elke dinsdag, waarmee het aantal vluchten tussen Nederland en Curaçao naar veertien per week gaat. Al deze extra vluchten gaan non-stop naar Curaçao en worden niet gecombineerd met de andere eilanden.

Feestdagen

De extra rechtstreekse vluchten Amsterdam – Curaçao – Amsterdam voorzien in een grote behoefte aan vluchten in de kerstperiode. Traditioneel een tijd waarin veel mensen familie willen bezoeken om samen de feestdagen door te brengen. En het is ook een periode waarin veel Nederlanders een vakantie willen doorbrengen op het zonnige Curaçao.

Jubileum

De sterke band tussen TUI fly en Curaçao werd afgelopen mei feestelijk gevierd tijdens het 20-jarige jubileum van de luchtverbinding. Ter ere van deze mijlpaal werd een van de Boeing 787 Dreamliners van TUI fly gedoopt tot “Curaçao”. En de “Curaçao” zal nu nog vaker tussen Amsterdam en Willemstad mogen vliegen.