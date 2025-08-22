TUI Group blijft uitbreiden in belangrijke Aziatische markten en kondigt haar tweede hotel in Cambodja aan: TUI Blue Angkor Grace.

De opening volgt op de lancering van TUI Blue Sihanoukville in mei 2025. In het huidige boekjaar heeft TUI haar aanwezigheid in de regio uitgebreid met de toevoeging van zeven hotels in China, Thailand, Cambodja en Indonesië. Dit brengt de Aziatische portfolio van de groep op 25 hotels in acht landen.

Angkor Wat

Gelegen in Siem Reap, de op één na grootste stad van Cambodja, geniet TUI Blue Angkor Grace van een toplocatie nabij het iconische tempelcomplex Angkor Wat en het Tonlé Sap-meer. “We zijn verheugd om de uitbreiding van de hotelsector in Cambodja te ondersteunen met onze expertise en om TUI Blue Angkor Grace, dat niet alleen een uitstekend hotel is, maar ook een echt pareltje voor wellnessliefhebbers, internationaal meer onder de aandacht te brengen”, aldus Artur Gerber (CEO van TUI Hotels & Resorts).

Azië

De komende maanden zal TUI de strategische expansie in Azië voortzetten, met plannen om uit te breiden naar populaire vakantiebestemmingen zoals Vietnam en Maleisië. De TUI Group richt zich ook steeds meer op reizigers uit de Aziatische regio die op zoek zijn naar authentieke vakantie-ervaringen.