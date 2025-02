TUI Group kondigt de feestelijke opening aan van haar 20e hotel in Azië, de TUI BLUE Guilin Watermark Promenade.

Gelegen in Guilin, een stad die bekendstaat om haar prachtige kalksteenkarst en pittoreske landschappen, is de nieuwe toevoeging een verder bewijs van de wereldwijde groeiplannen van de groep. Het gestaag groeiende hotelportfolio in Azië omvat nu 20 hotels in zeven landen. Wereldwijd wil TUI Hotels & Resorts op de middellange termijn groeien van 433 naar 600 hotels.

Nieuwe hotels

“TUI is altijd sterk geweest in het brengen van gasten uit Europa naar Azië, voorbeelden hiervan zijn onze Robinson clubs of Riu hotels in de regio”, zegt TUI Group CEO Sebastian Ebel. “Met onze nieuwe hotels in Azië trekken we nu ook steeds meer Aziatische gasten aan die op vakantie zijn in de regio en groeien we dus buiten ons Europese halfrond.”

China

“We zijn verheugd om onze aanwezigheid in Azië uit te breiden met de opening van de TUI BLUE Guilin Watermark Promenade”, zegt Peter Krueger (lid van de TUI Executive Board en CEO Holiday Experiences). “De grote interesse van onze nieuwe franchisepartners in de regio laat zien dat de sterke hotelmerken van TUI goed worden ontvangen. Samen kijken we ernaar uit om gasten van over de hele wereld te verwelkomen om een ​​van de meest schilderachtige regio’s van China te ervaren.”

TUI BLUE Guilin Watermark Promenade

Het vijfsterrenhotel TUI BLUE Guilin Watermark Promenade combineert moderne elegantie naadloos met de charme van de traditionele Chinese cultuur. Het hotel heeft 59 kamers en is perfect gelegen aan de oevers van de Li-rivier, met een panoramisch uitzicht en gemakkelijke toegang tot de attracties van de regio. Een uitbreiding van het hotel met 61 kamers staat gepland voor de komende maanden. Daarnaast plant TUI Hotels & Resorts dit jaar al verdere hotelopeningen in China en Vietnam, evenals een debuut in Cambodja.