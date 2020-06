Turkse Minister van Buitenlandse Zaken: ‘Turkije is er klaar voor en veilig om te bezoeken’

‘Graag willen wij onze Nederlandse vrienden verwelkomen in Turkije deze zomer om van een veilige en rustige vakantie te genieten’. Met deze woorden begint Mevlüt Çavuşoǧlu (Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije) zijn brief gericht aan de Nederlandse vakantieganger.

“Wij zijn verheugd over het feit dat Nederland een van de landen is waar de meeste toeristen vandaan komen die Turkije bezoeken. Met 1.2 miljoen Nederlanders die Turkije bezochten, stond Nederland op de negende plaats van de ranglijst met landen wiens burgers van hun vakantie genoten in Turkije vorig jaar. Terwijl wij een moeilijke periode doormaken, nemen wij dit jaar ook de nodige maatregelen zodat wij onze Nederlandse vrienden in ons land kunnen ontvangen. Wij zijn ons volledig bewust van de noodzaak om alle voorwaarden in orde te hebben om ervoor te zorgen dat vakanties gevierd kunnen worden in een veilige en rustige omgeving en wij nemen daarvoor allerlei voorzorgsmaatregelen.”

Onder controle

“Ten eerste zou ik graag erop willen wijzen dat de Covid-19 uitbraak, die op 11 maart werd bestempeld als een pandemie, onder controle is gebracht in zowel Turkije als in Nederland. De Turkse gezondheidszorg heeft haar kracht getoond tijdens een dergelijke ernstige crisis. Onze ziekenhuizen hebben het goed gedaan op het gebied van hun intensive care capaciteit alsook de behandelingsprotocollen. Vanaf juni zal Turkije nu geleidelijk de toeristische activiteiten hervatten, waaronder internationale vluchten en het ontvangen van toeristen.”

Antalya, Bodrum, Marmaris en Izmir

“Het is om deze reden dat ik onze Nederlandse vrienden die hun zomervakantie in het buitenland willen vieren, wil informeren dat zij Turkije veilig kunnen bezoeken en dat wij klaarstaan om hen te verwelkomen in Antalya, Bodrum, Marmaris en Izmir. Wij verwachten ook Nederlandse medische toeristen te ontvangen, die willen genieten van het ruime aanbod aan mogelijkheden, de grote capaciteit en de redelijke prijsopties die de Turkse gezondheidszorg aanbiedt.”

Veilig land

“Wij nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat onze hotels, resorts en de hele dienstensector onze Nederlandse gasten kunnen ontvangen vanaf juni. De Duitse TÜV en Royal Cert, het Britse Lloyd’s Register, het Franse Bureau Veritas en het Turks Normalisatie-Instituut die de certificeringsprocedures tegen COVID-19 uitvoeren van alle accommodatievoorzieningen, bussen, passagiers en dienstpersoneel, zijn bezig met de afrondingsfase. Daarnaast worden alle noodzakelijke gezondheidsprotocollen die onze vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen moeten volgen momenteel ontwikkeld. Dankzij bovengenoemde maatregelen neemt Turkije haar plaats in onder de ‘Veilige Landen’.”

Wederzijdse vluchten

“Mehmet Ersoy, onze Minister van Cultuur en Toerisme, heeft in detail deze maatregelen, die zijn genomen om te voldoen aan de gezondheids- en hygiënevoorschriften, toegelicht in een brief gericht aan zijn Nederlandse ambtsgenoot. Hij benadrukte dat het in ons belang is om wederzijds vluchten te starten met Nederland vanaf de maand juni. De Nederlands toeristengroepen zullen naar Turkije uitsluitend via chartervluchten worden vervoerd.”

Zomerseizoen 2020

“Tevens had ik een zeer vruchtbaar telefoongesprek met mijn collega de heer Stef Blok op 8 mei, waarin wij uitgebreid hebben gesproken over het starten van toeristische activiteiten tussen onze landen. Vanaf nu gaan wij, samen met onze partners waaronder de Nederlandse regering en reisorganisatoren, het tempo opvoeren van onze voorbereidingen om het toeristenseizoen te openen. Wij zijn klaar om onze Nederlandse gasten te verwelkomen in de veiligste, gezondste en rustigste omstandigheden in het zomerseizoen 2020. Wij verwachten onze Nederlandse vrienden die genoten van de natuur, cultuur, Turkse keuken en kunst in Turkije, wederom te ontvangen zodat zij deze onvergetelijke ervaringen nogmaals kunnen meemaken.”

