Tijdens het Reisgala op zaterdag 31 januari 2026 worden opnieuw de prestigieuze Vakantie Awards uitgereikt. Branchegenoten kunnen vanaf nu hun stem uitbrengen voor deze ‘Oscars van de reisbranche’.

De Vakantie Awards zijn de bekende en gerespecteerde B2B-brancheprijzen voor vakgenoten, gekozen dóór vakgenoten. Dat betekent dat iedereen die in de Nederlandse reisbranche werkzaam is, wordt gevraagd zijn stem uit te brengen. De achterliggende gedachte is eenvoudig: mensen die dagelijks op professionele basis bezig zijn met reizen en vakanties weten als geen ander welke bedrijven in de toeristische sector het beste presteren en daarvoor een award verdienen.

Stemmen kan tot en met vrijdag 2 januari aanstaande.

De uitreiking van de Vakantie Awards vindt plaats tijdens het jaarlijkse Reisgala, dat wordt gehouden in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. In totaal worden dit keer 41 winnaars bekendgemaakt.

Stem nu hier!