VakantieDiscounter: inflatie of niet, vakantiegeld gaat voornamelijk naar vakantie

Ondanks de inflatie blijven we ons vakantiegeld vooral besteden aan waar het voor bedoeld is: vakantie. Dat blijkt uit cijfers van online reisbureau dé VakantieDiscounter. Maar liefst 55% van de ruim 2.800 ondervraagden geeft al het vakantiegeld uit aan vakantie, 37% geeft een deel uit aan vakantie.

Wat opvalt is dat slechts 39% wacht met het boeken van een vakantie tot het vakantiegeld ook daadwerkelijk binnen is. Het grootste deel (44%) heeft al een vakantie geboekt en 17% zegt dit nog te gaan doen voordat het vakantiegeld is gestort.

Zonzekerheid

Buiten Europa reizen is eindelijk weer mogelijk. Toch kiest maar 17% van de respondenten voor een verre reis; 80% blijft nog altijd binnen Europa. Waar Nederland de afgelopen jaren een populaire vakantiebestemming was, geeft nu 3% van de ondervraagden aan in eigen land op vakantie te gaan of willen. De grootste reden om Nederland te ontvluchten? Zonzekerheid!

Wat geven we uit?

Dé VakantieDiscounter vroeg de ondervraagden naar het budget per persoon (kosten van de reis plus de kosten op de plek van bestemming). Het gros van de vakantiegangers (38%) heeft een budget van € 500,- tot € 1000,- per persoon.

Hoewel we ons vakantiegeld nog altijd grotendeels daadwerkelijk aan vakantie uitgeven, heeft de inflatie wel een rol gespeeld. Bij 36% van de reizigers is het vakantiebudget lager geworden dan eerst.

Author Arjen Lutgendorff