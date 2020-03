Van der Heijden (Corendon): “We wachten met smart op hulp overheid”

“Bij de maatregelen die de overheid heeft genomen, vind ik dat het kabinet ook moet zeggen: ‘Dan gaan we bedrijven helpen om de juiste dingen te kunnen doen’. Daar wachten wij met smart op. Financiële steun in de vorm van kredietgaranties”, dat liet Steven van der Heijden gisteravond weten bij Op1.

“Cash is bij veel bedrijven in de komende maanden de belangrijkste factor. Deeltijd ww gaat ook niet helpen, want onze mensen zijn drukker dan ooit. Het contact center wordt overstroomt met mails en telefoontjes door iedereen die wil omboeken, enzovoorts. Voor ons is de oplossing, nadat we het een tijd lang hebben volgehouden, cash steun. We hebben op dit moment heel erg weinig boekingen, maar we hebben wel heel veel boekingen staan voor het hoogseizoen. Maar omdat er nu weinig geld binnenkomt, gaat het bij heel veel reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen heel hard.”

Op de vraag hoe het bij Corendon is, laat Van der Heijden weten: “Eigenlijk heel vreemd. Als je op dit moment vakanties uitvoert naar het buitenland, dan is het volstrekt onduidelijk wat je moet doen. Mensen kunnen nog gewoon naar het buitenland”, maar Van der Heijden ziet dat zich veel moeilijke situaties voordoen. “Na de aankondiging van de maatregelen kregen we een telefoontje van mensen die na de geboorte van hun tweede kind voor het eerst met z’n tweetjes op vakantie zouden gaan naar Curaçao. De kinderen zouden zij onderbrengen bij de grootouders in Noord-Brabant. Mensen van in de 70. Dat kan eigenlijk niet meer. Zij vragen ons wat zij kunnen doen. Ze vragen of ze kunnen annuleren. Wij moeten ze dan laten weten dat het wel kan, maar dat ze dan 100% annuleringskosten moeten betalen. Wat zeg je dan op zo’n moment? Wij kunnen het ons ook niet veroorloven om te zeggen: ‘Dan annuleert u maar gratis.”

Tot gisteren (woensdag) zat Corendon op 30% tot 35% minder boekingen. “Dat was prima vol te houden, de ruimte die je hebt gebruiken. Vandaag (donderdag) is het aantal boekingen drastisch afgenomen en mensen willen annuleren. Dat is het lastige: mensen willen onder de huidige omstandigheden gewoon niet weg van hun familie, vrienden en wil je niet naar een land waar je misschien wel niet meer weg komt. Wij moeten dan tegen die mensen zeggen: je mag wel gaan, maar dan moet je annuleren tegen heel veel kosten.”

Daarnaast haalde Van der Heijden de oproep van de overheid aan mensen die in de zorg werken aan, namelijk om niet op reis te gaan. “Morgen gaan wij gebeld worden door mensen die in de zorg werken die hun vakantie willen annuleren, want Rutte heeft hen opgeroepen om in Nederland te blijven. Dan moeten wij weer de boodschap geven dat zij 90% of 100% annuleringskosten moeten betalen. Wij denken dat het heel belangrijk is dat daar duidelijkheid over komt. Misschien dat we wel even met elkaar moeten zeggen dat we niet op vakantie gaan. Mensen willen nu ook niet voor € 300 op vakantie waar dezelfde reis normaal gesproken € 1600 kost en vliegtuigen kan je ook niet opeens verkleinen van 189 stoelen naar 100 stoelen. En mensen moeten niet op vakantie moeten, maar mensen moeten op vakantie willen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.