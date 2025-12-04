Op zaterdag 29 november opende Travelcenter de Wit haar vernieuwde vestiging in Asten, na de naamswijziging van Reisstudio Trips. De vestiging werd in januari 2024 overgenomen door Travelcenter de Wit en is nu officieel onderdeel van het netwerk van reisbureaus in Brabant.

De opening trok veel enthousiaste bezoekers, die de kans kregen het vertrouwde team te ontmoeten en persoonlijk reisadvies te ontvangen. De naamsverandering betekent niet alleen een frisse uitstraling, maar ook dat de service en de persoonlijke benadering voor klanten onverminderd blijven.

Naast zes vestigingen in Brabant is Travelcenter de Wit nu ook online te vinden. Klanten kunnen via de website gemakkelijk reizen boeken, met de zekerheid van de vertrouwde service en ondersteuning van het reisbureau.