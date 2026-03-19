Slechts vier maanden nadat de verwoestende orkaan Melissa over Jamaica raasde, is de ‘vibe’ op het eiland verrassend hoopvol. Hoewel de South Coast een flinke klap kreeg, draait de toeristische motor in de rest van het land alweer op volle toeren. Travelpro spreekt met Hans van Wamel (Jamaica Tourist Board) over de stand van zaken: ‘Er is geen reden voor terughoudendheid.’

Jamaica kreeg eind vorig jaar te maken met een orkaan. Hoe is het momenteel op het eiland?

‘Verrassend goed en ik ben absoluut hoopvol. Ik ben net terug van een korte trip naar Montego Bay, Ocho Rios en Port Antonio en heb deze regio’s met eigen ogen kunnen zien. Aan de gehele noordkust, Negril en Kingston is het eigenlijk ‘business as usual’. Ik heb dus een weerbare bestemming gezien, die al enkele weken klaar is om toeristen te ontvangen. Overigens komt er zeer goed nieuws uit de South Coast. Belangrijke hotels, zoals het iconische Jakes Hotel (al sinds 18 december), Lashings en Bluefield Villas, zijn weer open. Bezienswaardigheden als de YS Falls en de Pelican Bar (een bar midden op zee) ontvangen weer klanten en zo is er elke week weer wat positiefs te vertellen.’

De orkaan iets meer in detail, vier maanden later

‘Orkaan Melissa was van de zwaarste categorie, volgens sommigen de ergste ooit, met gemiddelde snelheden van rond de 300 kilometer per uur. Het is 37 jaar geleden dat een orkaan van deze kracht voorbijkwam. Melissa kwam aan land in het dunbevolkte zuidwestelijke deel van Jamaica (South Coast) bij de historische stad Black River en de iets noordelijk gelegen dorpen White House, Belmont en Bluefields. Na een route dwars over het eiland verliet Melissa het eiland aan de noordzijde, iets oostelijk van Montego Bay. De schade aan de South Coast was enorm. Dorpen, steden en bezienswaardigheden lagen plat en wegen waren onbegaanbaar. In de eerste weken na de komst van Melissa was de tropisch groene omgeving bruin en waren de bomen kaal. Gelukkig herstelt de natuur enorm snel en begint het overal weer in 50 tinten groen te worden, net zoals eigenlijk al op de rest van het eiland. De rest van het land (het eiland is groot: 233 kilometer bij 83 kilometer) heeft last gehad van een stormkracht zoals wij dat ook in Europa kennen en daar is bijna niets meer van te zien.’

Hoe heeft de orkaan de hotelcapaciteit, excursieaanbieders en infrastructuur beïnvloed, en wat betekent dit concreet voor reizen in het komende winter- en zomerseizoen?

‘Een orkaan met deze kracht heeft vanzelfsprekend een grote impact op het eiland. De meeste hotels die in de Nederlandse en Belgische markt worden aangeboden, zijn open en ontvangen weer klanten. Met name in Montego Bay zijn wat grotere hotels (die niet in onze markten worden aangeboden) nog steeds gesloten. Het management daarvan heeft besloten om de geplande renovaties en aanpassingen naar voren te schuiven. Kleinschalige hotels in Negril waren al binnen twee à drie weken open en het is daar heerlijk toeven. Toerisme in de winterperiode is enorm belangrijk voor de economie van Jamaica en dat heeft absoluut een knauw gekregen. Gezien de stand van zaken zie ik geen reden waarom toeristen terughoudend zouden zijn om nu al, dus last minute, naar Jamaica te gaan. Jamaica heeft juist nu de toeristen hard nodig voor het herstel van het land, toeristen die geld uitgeven in lokale bars, restaurants en lokale winkels.’

Merk je eventuele terughoudendheid bij touroperators of airlines?

‘Nu drie maanden later zeker niet meer. TUI, als belangrijkste partner, vliegt alweer sinds begin december en de meeste hotels in hun aanbod zijn open. Overigens vliegen alle Europese luchtvaartmaatschappijen (TUI, Condor, Edelweiss, Neos, British Airways en Virgin Atlantic) weer en zijn er nauwelijks aanpassingen in de schema’s. De grote Europese touroperators hebben de zaken weer opgeschaald naar het niveau van voor Melissa. Belangrijk is om zichtbaar te blijven bij touroperators, reisagenten en klanten. Het is een opbouw van vertrouwen en het wegnemen van onzekerheid. Dat doen wij door extra samenwerking met touroperators, het reisprogramma RonReizen op TV en Videoland en onze aanwezigheid op het Vakantie Festival. Verder door het geven van duidelijke en eerlijke informatie.’

Waar ligt de toeristische focus van Jamaica voor 2026?

‘Sowieso zal het gaan om het opbouwen van vertrouwen om naar Jamaica te reizen. Jamaica is back, wij zijn open, wat houdt jou en je klanten tegen om naar Jamaica te reizen en hoe kan JTB de reisagent ondersteunen om de klant te overtuigen naar het reggae-eiland af te reizen? Met een rechtstreekse vlucht per week naar Jamaica blijft de Nederlandse markt qua aantallen beperkt. Maar toch is de gemiddelde invloed van de Nederlandse toeristen groot. Als avonturier en ontdekker gaat de Nederlandse toerist eropuit, maakt verschillende excursies, huurt een auto en geeft geld uit op de lokale markt, in de lokale bars en restaurants, et cetera. Dat helpt enorm.’

Welke nieuwe hotels, resorts of renovaties staan gepland?

‘Verschillende grote hotelketens hebben renovaties naar voren getrokken. Daarbij horen de Royalton-hotels, de Hyatt-hotels, Secrets Hotels en enkele hotels van Sandals en Bahia Principe. Op dit moment wordt verder hard gewerkt aan de opening van het Hard Rock Hotel bij Montego Bay.’

Zijn er toeristische regio’s, routes of experiences die Jamaica actiever onder de aandacht wil brengen?

‘Zeker, dat zijn de regio’s Port Antonio, de Blue Mountains, Kingston en natuurlijk de getroffen regio South Coast. Met een rondreis per auto van twee weken bezoek je ook Montego Bay, Ocho Rios en Negril. Dan is het perfecte bezoek compleet en wil je er zeker weten nog een keer terugkomen.’

Hoe ontwikkelt het aanbod buiten ‘sun & beach’ zich, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, gastronomie, natuur, sport en wellness?

‘Heel goed, we leggen ook al jarenlang de nadruk op het ‘andere’ Jamaica. Het echte Jamaica is buiten het hotel: op straat, op de lokale markten, bij culturele en muzikale evenementen. Maar ook in onze natuurlijke regio’s en bij het heerlijke lokale eten. Met 175 officiële bezienswaardigheden is er zo veel te zien, te beleven en te proeven. Nederlanders doen dat graag vanuit het hotel of maken een rondreis.’

De sterkste verkoopargumenten voor Jamaica, volgens Hans van Wamel:

– Het is een compacte tropische bestemming met 50 tinten groene bergen en heuvels en 50 tinten blauwe rivieren, watervallen, lagunes, baaien en de Caribische Zee.

– Het is een Caribisch-Afrikaanse bestemming met een sterke cultuur, muziekgenres, en de Maroons- en Rastafari-cultuur.

– Het eiland heeft de mooiste stranden en baaien.

– Er is een divers aanbod aan hotels en andere accommodatievormen.

– Jamaica is een Virtuoso-eiland met een groot aantal luxe boetiekhotels voor de luxere vakantieganger. Hotels met illustere namen als Golden Eye (James Bond-hotel), Round Hill, GeeJam, Jamaica Inn en nog veel meer. Enkele Nederlandse luxe touroperators bieden dat aan.

– Het grootste gevaar van Jamaica is dat je er aan verknocht raakt.