Vanaf 2025 rijden er dagelijks 32 Intercitytreinen tussen Nederland en Brussel, een verdubbeling ten opzichte van de huidige zestien treinen. Een nieuwe snelle verbinding zal de reistijd tussen Amsterdam en Brussel met 45 minuten verminderen, waardoor de reis slechts iets meer dan twee uur in beslag neemt.

Naast de zestien dagelijkse treinen vanuit Amsterdam Zuid, zullen er ook zestien treinen vanuit Rotterdam Centraal naar Brussel Zuid-Midi vertrekken. De huidige Intercity Brussel, die momenteel vanaf Amsterdam Centraal vertrekt, zal via Rotterdam en Breda reizen en alle tussenstations blijven bedienen. Hierdoor blijft onder andere Mechelen direct verbonden met Nederland. De verdubbeling is het resultaat van een samenwerking tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Belgische vervoerder NMBS.

Bijkomende verbinding

Om dit te realiseren, zal NS gebruikmaken van de nieuwe Intercity (ICNG) die snelheden tot 200 km/u kan bereiken. Een bijkomende verbinding zal Rotterdam, Breda en Brussel met elkaar verbinden. Deze versnelde verbinding is mede mogelijk gemaakt door de inzet van snellere treinen, minder stops en een nieuw startpunt in Amsterdam Zuid, wat dichter bij de hogesnelheidslijn ligt dan Amsterdam Centraal. De nieuw bestelde treinen, die zowel in Nederland als België kunnen rijden, bieden plaats aan 413 passagiers.



Tegengaan klimaatverandering

Wouter Koolmees, president-directeur van NS, benadrukt het milieuvoordeel: “Iedere reiziger die de trein kiest als vervoersmiddel naar Brussel, helpt mee bij het tegengaan van klimaatverandering. Aan ons de taak om de groene optie ook de makkelijke optie te laten zijn. Door deze forse uitbreiding gaan we vaker dan ooit naar Brussel en bieden we nog meer reizigers de mogelijkheid van een vlotte internationale treinreis.”

Meest gekozen

In de eerste helft van 2023 was Brussel de meest gekozen internationale bestemming door NS-reizigers, met gemiddeld 39.000 verkochte tickets per maand. Dit cijfer groeit sneller dan andere bestemmingen. Antwerpen staat op de tweede plaats met gemiddeld 36.000 maandelijkse tickets. In 2025 zullen er naar verwachting dagelijks 47 treinen tussen Nederland en Brussel rijden, inclusief de bestaande Thalys-treinen.

Foto: Genieten van een wafel in Brussel. Copyright: LALS STOCK/Shutterstock.com.