In vergelijking met 2022 is er een toename van 19% (339.000 in 2023 tegenover 286.000 in 2022) in aantal verkochte tickets. Parijs en Brussel zijn populaire bestemmingen, dat meldt NS International.

Directeur Heike Luiten benadrukt dat trein ideaal is voor ontspannen vakantiereizen, maar dat groei uitdagingen met zich meebrengt. Het aantal treinen groeit niet evenredig, wat tot drukte kan leiden. NS neemt maatregelen voor comfortabele reis en kijkt uit naar nieuwe treinen vanaf volgend jaar.

Drukke zomer

NS International verwacht dit jaar wederom een drukke zomer. Met partners zijn verschillende maatregelen genomen. Zo is een stoelreservering deze zomer verplicht in de ICE van en naar Duitsland en worden binnenlandse reizigers opgeroepen om de internationale trein voor de internationale reizigers te laten. Ook zijn de Early Bird-tickets voor de IC Brussel alleen geldig in een vooraf gekozen trein.

Nieuwe treinen

Heike Luiten, directeur NS International: “De ultieme oplossing is meer en nieuwe treinen. We werken met partners aan een forse uitbreiding. Zo gaat onze nieuwste Intercity (ICNG) ook als Intercity Brussel rijden en komen er nieuwe treinen richting Frankfurt waardoor het op die route eenvoudiger wordt om treinen langer te maken en mogelijk vaker te rijden.”

Werkzaamheden

De Duitse spoorbeheerder werkt deze zomer in heel Duitsland aan het spoor. Vaak is pas op het laatste moment bekend wat de precieze impact is van de werkzaamheden. Het internationale treinverkeer van, naar en via Duitsland heeft hier ook last van. Een trein vertrekt bijvoorbeeld later of juist eerder, rijdt een andere route of kan helemaal niet rijden. We proberen onze reizigers zo goed mogelijk vooraf te informeren.

Zon-Thalys

NS International raadt reizigers aan om kort voor vertrek de website van Deutsche Bahn (www.bahn.de) te checken. Daar wordt de laatst beschikbare informatie gedeeld. Deze zomer rijdt ook de speciale Zon-Thalys naar Marseille weer. Van 1 juli tot en met 26 augustus vertrekt elke zaterdagochtend een Thalys vanuit Amsterdam.