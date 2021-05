Versoepeling reisadviezen Aruba, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba aanstaande

Ook de reisadviezen voor Aruba, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba worden met ingang van zaterdag 15 mei versoepeld, dat heeft TravelPro uit zeer betrouwbare bron vernomen. Eerder wist TravelPro te melden dat het reisadvies van Bonaire woensdag 19 mei van oranje naar geel wordt gewijzigd.

Buitenlandse Zaken, touroperators en tourist boards zeggen niets te weten van de plannen om de reisadviezen te versoepelen. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zouden een geel reisadvies krijgen, St. Eustatius en Saba een groen reisadvies.

Vanaf diverse eilanden bereiken berichten over de op handen zijnde versoepeling van de reisadviezen de redactie van TravelPro. Op de eilanden worden ondertussen ook diverse versoepelingen doorgevoerd. Zo werd deze week duidelijk dat op Curaçao mensen aan het begin en einde van de dag weer naar het strand mogen in groepjes van maximaal vier personen per huishouden.

Gisteravond werd er in de media op de diverse eilanden nog teleurgesteld gereageerd dat er geen positievere berichten waren over de reisadviezen naar desbetreffende eilanden. Aan TravelPro is bevestigd dat de reisadviezen zaterdag worden gewijzigd. Naast Aruba, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba wordt verwacht dat de reisadviezen voor Griekse eilanden, Portugal, IJsland, Finland en de Balearen worden versoepeld.

