Bonaire dient verzoek in om Bonaire een code oranje bestemming te maken…

Gezaghebber Edison Rijna heeft in een ingelaste persconferentie laten weten dat hij het verzoek heeft ingediend om Bonaire een ‘code oranje bestemming’ te maken. “Indien dit toegewezen wordt, zijn vluchten uit Nederland nog wel toegestaan, maar geadviseerd wordt alleen noodzakelijke reizen te maken.” Rijna liet weten dat het eiland met de nieuw genomen maatregelen, die tot en met 30 september 23.59 uur van kracht zijn, in een lichte versie van een lock down gaat. Hoteliers zijn op z’n zachts gezegd not amused.

Er zijn hoteliers op het eiland, die al volop worden gemaild over het nieuws, die niet begrijpen waarom het verzoek is ingediend om van Bonaire een ‘code oranje bestemming’ te maken. Zij wijzen daarbij op het feit dat alle reizigers die vanuit Nederland naar Bonaire afreizen een PCR-test moeten ondergaan. TUI fly liet eergisteren nog weten haar capaciteit op Curaçao en Bonaire te verhogen.

GGD-arts Marian Luinstra-Pashier liet in een toelichting weten: “Uit onderzoek blijkt dat deze positieve gevallen in te delen zijn in 4 clusters. Deze clusters zijn te herleiden naar de werksfeer en de informele contacten na het werk. Met andere woorden het zijn lokale besmettingen, dus niet geïmporteerd. Op dit moment blijkt dat er naast de vier clusters er ook sprake is van meerdere losse casussen. Bij deze laatste is er nog geen verband gelegd met de bestaande clusters. Dit is een van de redenen waarom er besloten wordt tot het nemen van extra maatregelen.”

Tijdens de persconferentie van zaterdagavond werden de nieuwe cijfers bekendgemaakt waaruit bleek dat er op zaterdag in totaal zestien nieuwe cases van besmetting met het coronavirus op Bonaire zijn vastgesteld. “Hoewel het bij het grootste deel van de besmettingen gaan om geen tot milde klachten, betekent dit dat we in een fase zijn gekomen dat er strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Dit om verdere verspreiding van het virus op ons eiland te voorkomen”, aldus Rijna.

In een opsomming van maatregelen laat de overheid onder meer weten dat het uitgangspunt is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alle eet- en drinkgelegenheden worden gesloten, waarbij bezorgen en afhalen mag wel tot max. 22.00 uur. Het sluiten van eet- en drinkgelegenheden kwam nog niet eerder voor op het eiland. Ook krijgt moeten duikshops op hét duikeiland hun deuren voorlopig sluiten…

Het zijn zware maatregelen, voor de komende 10 dagen. Maar deze zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat het virus minimale kans heef om zich te verspreiden. Ik doe dan ook een beroep op alle inwoners van Bonaire, want als we nu een stap terug doen, kunnen we straks weer versoepelen. Ik kan niet vaak genoeg herhalen, de meest effectieve manier om dit virus in te dammen is: houd anderhalve meter afstand, was je handen en blijf zoveel mogelijk thuis”, aldus Rijna. Voor actuele informatie wordt verwezen naar www.bonairecrisis.com en alle andere overheidsbronnen.

Verder moet er rekening worden gehouden met de volgende maatregelen:

Interinsulaire vluchten blijven zoals het was: alleen voor repatrianten en essentiele beroepen.

Alle bedrijven die zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging uitoefenen worden gesloten (denk aan kappers, nagelstylistes etc.)

Alle sportscholen worden gesloten, sporten in de open lucht met vluchtig contact, zonder publiek is wel toegestaan.

Casino’s worden gesloten.

Begrafenissen zijn toegestaan met max 10 personen in de afscheidsruimte

Huwelijksvoltrekkingen bij de burgerlijke stand zijn toegestaan zonder genodigden

Ouderenopvang mag open blijven maar met richtlijnen van Publieke Gezondheid.

Alle winkels, bedrijven en instellingen worden gesloten met uitzondering van: vitale sectoren zoals zorg (ook mantelzorg), overheid, financiele instellingen, organisaties zoals Selibon, BIA en WEB.

Wel blijven open: de botika’s, supermarkten, pompstations en bouwmateriaal winkels, tot maximaal 20.00 uur. Bezoekers wordt gevraagd zich te houden aan het deurbeleid en de maximale capaciteit van de winkels.

De scholen en kinderopvang blijven open, onder strenge voorwaarden van Publieke Gezondheid. Als er mensen positief testen zullen de nodige maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.

Vervoer van mensen met essentiele beroepen in busjes, mag alleen als passagiers en chauffeur mondkapjes dragen.

Religieuze activiteiten zijn toegestaan met maximaal 10 mensen.

Alle evenementen (APK vergunning plichtig) en samenkomsten worden afgelast met uitzondering van samenkomsten in verband met crisis overleg. Samenscholingen mogen uit maximaal 10 personen bestaan.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.