Laurens Dassen, de partijleider van Volt, verklaart de klimaatnoodtoestand. Zijn partij pleit voor snelle en stringente maatregelen, waaronder de invoering van een vliegquotum en het afschaffen van korte afstandsvluchten, dat zei hij onlangs bij ‘Sven Op 1’ van Omroep WNL.

Dassen heeft het over het vliegquotum vanaf minuut 6.34. Volgens hem is 17% van de mensen verantwoordelijk voor 40% of 50% van de vluchten. “Daar moet je wat aan doen. Je zou kunnen denken aan een vliegquotum of moeten we ervoor gaan zorgen dat de grote gebruikers van vliegtuigen dat minder gaan doen, zodat het ook voor normale mensen nog mogelijk is om een keer per jaar het vliegtuig te kunnen pakken.”

In haar beleidsprogramma schrijft Volt dat het inzet op alternatieven voor vliegen in Europa.



Foto: Printscreen YouTube.