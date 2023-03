Dit wil de BBB met Schiphol, Lelystad, vliegtaks en treinen

Deel dit artikel

Wat voor plannen heeft de BoerBurgerBeweging (BBB) met betrekking tot de reissector? BBB-partijleider Caroline van der Plas was er eerder al open over op social media.

De BBB i s na de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies de grootste partij is. Wat zijn de plannen van de partij met Lelystad Airport, Schiphol, vliegtaks en treinen? Luister hieronder de Travelpro’s Podcast waarin de plannen werden besproken.

Tekst gaat verder onder de podcast.

Lees hieronder wat Van der Plas eerder op social media plaatste over Schiphol, Lelystad en vliegbelastingen.

Schiphol

“Het aantal vluchten van en naar Schiphol moet niet kunnen toenemen volgens BBB. Het reizen per trein binnen Europa moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Dit vraagt om verdere verbetering van het spoornetwerk en een reeële prijs voor vliegtickets.”

Lelystad Airport

“Wat BBB betreft kunnen we op vliegveld Lelystad beter huizen bouwen of teruggeven aan de landbouw. Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen, moet er toch minder gevlogen worden en is Lelystad overbodig als vliegveld.”

Vliegtaks en treinen

“Nederland moet volgens #BBB een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten (< 400 km). Wel moet reizen per trein binnen Europa worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Treinreizen moet lonen en sneller. Dus aanpassing spoornetwerk.”

