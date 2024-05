Bij de bekendmaking van het Nederlandse Songfestivallied Europapa van Joost Klein was de link met het Duitse Europa-Park het gesprek van de dag op social media. In Europa-Park zelf is dat de nieuwste achtbaan Voltron in het nieuwe themagebied Kroatië. Travelpro’s Arjen Lutgendorff neemt er een kijkje.

Henk Groenen, verantwoordelijk voor de marketing, communicatie en sales van Europa-Park in de Benelux, nodigt zoals bijna ieder jaar diverse media uit de Benelux uit om Europa-Park te ontdekken. Voor sommigen een eerste bezoek, anderen zijn er al vaker geweest. In hotel ‘Bell Rock’ presenteert Henk een bijna onophoudelijke lijst aan nieuwigheden.

Scroll naar beneden voor de video.

Henk Groenen met op de achtergrond de Blue Fire Megacoaster.

Om de hoek

Europa-Park is het grootste attractiepark van Duitsland en ook het bijbehorende en naastgelegen zwemparadijs Rulantica is een van de grootste van het land. Het park en zwembad liggen op slechts zes uur rijden van Utrecht bij het Duitse Zwarte Woud, de Franse Elzas en dus bij het drielandenpunt Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Daarnaast is het ook prima met de trein te bereiken (via NS International/Deutsche Bahn zoek je op Ringsheim/Europa-Park). Met ruim 100 attracties en shows, het grootste aanbod in Europa, meer dan een bezoek waard. Henk: “Ik heb in Europa-Park altijd een vakantiegevoel, ontdek iedere keer nieuwe details en heb nooit het gevoel dat ik in Zuid-Duitsland ben. Het voelt écht alsof ik in verschillende nagebouwde landen ben.”

“Ik heb in Europa-Park altijd een vakantiegevoel”

Achtergrond Europa-Park

Europa-Park is niet alleen Duitslands grootste attractiepark, maar ook het op een na best bezochte park van Europa. Daarnaast heeft het een (familiegeschiedenis)verhaal dat teruggaat tot de achttiende eeuw, wat het park extra bijzonder maakt. Inmiddels geven de zevende en achtste generatie van de familie Mack nu leiding aan de onderneming. Het begon in 1780 allemaal met de bouw van paardenkoetsen en carrousels. In 1921 waagde de familie een gedurfde stap met de constructie van hun allereerste achtbaan, wat uiteindelijk resulteerde in de opening van Europa-Park in 1975 waar nu zeventien Europese landen, als themagebieden, tot in de kleinste details zijn nagebouwd. Verdeeld over deze themagebieden bevinden zich meer dan 100 (!) attracties en shows. Achtbaanliefhebbers komen er helemaal aan hun trekken. Er staan er maar liefst veertien. Voor de bezoekers die het rustiger aan willen doen, staat er dagelijks een show op het programma.

Voltron, de nieuwste achtbaan in het Kroatisch themagebied.

Zwemparadijs

Vanaf eind 2019 beschikt Europa-Park ook over een gigantische waterwereld: Rulantica, dat je verwelkomt met een prachtig Scandinavisch thema. Veel verschillende glijbanen, zowel indoor als outdoor, zorgen voor actie. De grootste buitenwaterspeelplaats van Duitsland garandeert waterpret en in de ontspannings- en wellnessruimte Hyggedal kun je lekker tot rust komen. Henk: “Het zwembad heeft meer dan één miljoen bezoekers per jaar (2023, red.). Het is bijvoorbeeld in bezoekersaantallen groter dan parken als Walibi en Slagharen.”

Heftig en heerlijk

Volgens de berichten rondom de opening van Europa- Park’s gloednieuwe achtbaan, Voltron Nevera powered by Rimac, moest dit een spectaculaire beleving zijn. Het park schreef in de aankondiging: ‘Met Voltron Nevera powered by Rimac zet Europa-Park nieuwe standaarden voor toekomstige achtbanen’. “Hij is heftig, maar ook heerlijk”, aldus Henk, die laat weten dat er per uur 1.600 bezoekers een ritje kunnen maken in de achtbaan. “Het advies is om Voltron niet met een volle maag te doen.” Vanuit de hele wereld werd uitgekeken naar de opening van de nieuwe achtbaan. “Universal en Disney zijn hier al geweest.” In het park lopen opvallend veel bezoekers met Voltron t-shirts en tijdens gesprekken gaat het vooral over de nieuwe achtbaan. “Hij is heftig” en “supergaaf”, zijn veelgehoorde uitspraken van bezoekers. Henk: “Het systeem van Voltron werkt net als bij de achtbaan Blue Fire waarbij je recht vooruit wordt gelanceerd, bij Voltron word je 105 graden omhoog gelanceerd. Vakbladen als Amusement Today en Blooloop zijn laaiend enthousiast.”

De eigenaarsfamilie Mack tijdens de eerste rit met de nieuwste achtbaan.

Record achtbaan

Kenmerkend aan de nieuwe achtbaan: de steilste lancering ter wereld (105 graden), de meeste over-de-kop-elementen ter wereld (zeven), de langste lanceerachtbaan in Europa (1.385 meter) en langste achtbaan met over-de-kop-elementen in Europa (zesde langste achtbaan met over-de-kop- elementen wereldwijd). De veertiende achtbaan is het middelpunt van het eveneens nieuwe, zeventiende themagebied van het park: Kroatië. Mack Rides, het moederbedrijf van Europa-Park, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze baanbrekende achtbaan. Voor Mack Rides is Europa- Park de ‘showroom’ waarin de nieuwste attracties en concepten worden geïntroduceerd. De achtbaan is toegankelijk voor bezoekers vanaf acht jaar, met een minimale lengte van 1.30 meter. Alle achtbanen van Mack Rides bekijken? Ga dan naar mack-rides.com.

Oostenrijk

Themagebied Oostenrijk werd vorig jaar juni verwoest door een brand en is binnen een jaar herbouwd. Vlak voor onze aankomst was er een soft-opening, de officiële opening was op 14 mei. Daardoor was het al mogelijk om ons te laten betoveren door de nieuw ontworpen Alpen- bergwereld met de magische Diamantenkloof met de attracties Alpenexpress ‘Enzian’, Tiroler Wildwaterbaan en de nieuwe Yomi Adventure Trail. Ben je een sensatiezoeker? Maak dan zeker een rit in de Tiroler Wildwaterbaan, een verfrissende rit door de Alpen, terwijl de Alpenexpress ‘Enzian’ passagiers meeneemt op een snelle reis. Rustig genieten van Oostenrijk? Stap in een bootje en maak Josefina’s kaiserliche Zauberreise op het grote meer of maak een tochtje met de Donau Dampfer.

Overnachten in of bij Europa-Park

Alle accommodatiemogelijkheden liggen in of bij Europa-Park. Aan de rand van het park staan zes bijzondere themahotels, namelijk El Andaluz (een Andalusisch landhuis), Castillo Alcazar (een Spaans kasteel), Santa Isabel (een Portugees klooster), Colosseo (een Italiaans stadje), Bell Rock (in de sferen van New England) en het in mei 2019 geopend hotel Krønasår, dat is gebouwd als natuurhistorisch museum en direct verbonden met Rulantica. De hotels van Europa-Park zijn allemaal viersterren of viersterren- superior en ook als je er niet overnacht, ben je welkom voor een bezoek aan een bar en/of restaurant of om rond te kijken. Henk: “De hotels kennen een uitstekende bezetting, dus liggen er plannen voor twee nieuwe.” Avontuurlijker overnachten? Dat deden wij, namelijk op het Camp Resort, dat dit jaar overigens flink onder handen werd genomen. Hier kan je verblijven op de camping met je eigen kampeerattributen of je kunt kiezen voor een ingerichte tipitent, huifkar of blokhut. In de Silver Lake Saloon konden we terecht voor een heerlijk ontbijtbuffet en vanaf het Camp Resort is het een kleine vijf à tien minuten wandelen naar de ingang van het park. De bus en/of shuttle bieden ook de mogelijkheid voor vervoer naar het park, het plaatsje Rust en het zwemparadijs Rulantica.

Blokhut op het Camp Resort.

Fijnproever

Voor fijnproevers is er Ammolite (36 stoelen), het met twee Michelinsterren bekroonde restaurant in de vuurtoren van Bell Rock. Ammolite is overigens voor de tiende keer op rij beloond met twee Michelinsterren. Wist je dat Europa-Park het eerste en enige attractiepark ter wereld met twee Michelinsterren is? Liever een futuristische beleving? Ga dan naar Eatrenalin, het restaurant van de toekomst. Laat je meeslepen op een achtgangenmenu door verschillende ruimtes waar licht, geluid, beweging, smaak en reuk een onvergetelijke symfonie creëren. Henk: “Je moet wel ruim van tevoren reserveren, de wachttijd is zo’n twee maanden. Eatrenalin wordt aanbevolen vanaf veertien jaar. Er komen met name veel bezoekers uit de regio die puur voor dit restaurant komen.”

Handig

Heb je klanten die naar Europa-Park gaan? Wijs ze dan vooral op de goede bereikbaarheid van het park met de auto of de trein, de schappelijke prijzen voor eten en drinken en kijk voor nog meer tips op europark.de/tips. De Europa-Park & Rulantica-app is tijdens een bezoek onmisbaar met de mogelijkheid om een tijdslot te reserveren voor enkele attracties in de virtuele wachtrij om die te omzeilen. Het advies is om deze alvast thuis te downloaden. Meer inspiratie opdoen? Volg Europa-Park op Twitter/X (@europaparkNL), de Nederlandstalige Facebook-pagina of TikTok en Instagram (beide @europapark). Voor reisagenten is er een speciale pagina: www.europapark.de/ reisagent.