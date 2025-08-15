RIU Hotels & Resorts heeft de eerste beelden gedeeld van Riu Palace Phuket, een nieuw vijfsterrenhotel in Thailand. Het hotel moet in april 2026 opengaan.

Het Riu Palace Phuket is gelegen aan het Mai Khao Beach en grenst aan het Sirinat National Park. Dit biedt gasten de unieke gelegenheid om te genieten van onvergetelijke wandelingen met de zee en weelderige natuur als achtergrond.

Restaurants en bars

Dit hotel, ontworpen voor het hele gezin, zal beschikken over 504 kamers. Gasten kunnen uitkijken naar de kenmerkende 24-uurs all-inclusive service van RIU. Er zijn diverse culinaire opties beschikbaar, waaronder vijf restaurants, zoals een Italiaans restaurant, het altijd gevarieerde hoofdbuffet, een authentiek Thais restaurant, het klassieke Steak House, en Pepe’s Food, gespecialiseerd in gegrild eten. Voor ontspanning en plezier zijn er bovendien zes bars, waaronder de Lobby bar, de Cappuccino patisserie en ijssalon, de Lounge Bar, de Sports Bar, de Plaza Bar en een Pool Bar.

Elite Club

Ook beschikt het hotel over de Elite Club, een primeur voor Thailand en de eerste keer dat deze luxe service speciaal voor gezinnen beschikbaar zal zijn. Elite Club gasten zullen genieten van exclusieve toegang tot een restaurant en bar met een premium menu. Bovendien kunnen zij kiezen voor kamers met een privézwembad.