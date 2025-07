Een groep van veertien reisprofessionals heeft op uitnodiging van Avila Reizen en cruisemaatschappij Ponant Spitsbergen ontdekt. Bekijk alvast de verschillende video’s die online staan.

De groep die werd begeleid door Ralph van den Houten (Avila Reizen) en Stephen Winter (Ponant) reisde vanuit Nederland met de Eurostar naar Parijs, waar de volgende dag met een chartervlucht (Enter Air) naar Spitsbergen werd gevlogen. Met het schip Le Lyrial van Ponant werd Spitsbergen ontdekt. Binnenkort lees meer in de juli-/augustus-editie van Travelpro en hoor je meer in ‘Beyond Dreams: De Podcast’ waarvoor een aflevering is opgenomen aan boord van het schip. Luister hier naar de eerste aflevering van de podcast met Avila Reizen-oprichters Hilda en Tim van der Wel.

Onderstaande video’s zijn ook te vinden op het Facebook– en Instagram-account van Travelpro.

Een recap van dag 1 & 2 op Spitsbergen; de aankomst met Enter Air, het bekijken van de hoofdstad Longyearbyen, Fjortende Julibukta en Regnardneset met Lloyds Hotel.

Recap van dag 3 & 4 van de studiereis naar Spitsbergen; pakijs, Monaco Glacier/Monacobreen, Liefdefjorden en Texas Bar.