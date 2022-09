Vliegtaks van € 7,95 naar € 28,58 per persoon

Deel dit artikel

De vliegtaks, die van toepassing is voor reizigers die vertrekken vanaf Nederlandse luchthavens, wordt per 1 januari verhoogd van € 7,95 naar € 28,58 per persoon. Het was al bekend dat de vliegtaks hoger zou worden, maar nog niet met welk bedrag.

Het bedrag € 28,58 komt uit de koker van ingewijden die dit aan De Telegraaf lieten weten, waarop ook Haagse ingewijden het bedrag bevestigen tegenover de NOS. De regeringspartijen maakten eerder al afspraken over het verhogen van de vliegtaks in hun coalitieakkoord.

In het voorjaar liet Frank Oostdam (directeur ANVR) nog tijdens het Radio 1-programma ‘Met het oog op morgen’ weten: “Wij vinden dat prima, verdubbel het wat ons betreft, maar stop het dan wel in verduurzaming en het stimuleren van verduurzaming van de luchtvaart.”

In het coalitieakkoord staat onder andere te lezen dat ook de luchtvaart een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies. ‘We zetten de voorstellen voor verduurzaming uit de Luchtvaartnota 2020-2050 ‘Verantwoord vliegen naar 2050’ (2020) door, waaronder emissie plafonds per luchthaven. We verhogen de vliegticketbelasting waarbij de opbrengst deels gebruikt wordt voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van leefomgevingseffecten, ‘We ontmoedigen het vliegen over korte afstanden, hetgeen leidt tot een daling van de CO2-emissies naast de emissiereducties die voortkomen uit het ‘Fit For 55’-beleidspakken’ en ‘Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart worden actief ondersteund. Het gelijke speelveld binnen de EU en van de EU ten opzichte van derde landen staat hierbij centraal. We willen dat in Europa vervoer per trein zo snel mogelijk, zowel qua tijd als qua kosten, een goed alternatief wordt voor vliegen’.

