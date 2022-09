Voor- en tegenstanders gaan los op verhoging vliegtaks

Deel dit artikel

De verhoging van de vliegtaks werd in het coalitieakkoord van de regering al aangekondigd en vandaag werd het bedrag van € 28,58 bekend. Dit zeggen de voor- en tegenstanders van de verhoging van de vliegtaks.

“Je betaalt meer accijns op het voltanken van een Fiat Panda dan dat Transavia moet betalen voor het voltanken van een Boeing 737. Goed dat de vliegtaks wordt verhoogd, zodat vliegen een meer eerlijke én realistische prijs krijgt” – Jan Paternotte (Fractievoorzitter D66 Tweede Kamer).

“De verhoging is slecht nieuws voor de luchthavens in de grensregio’s zoals Eindhoven en Maastricht. Het verschil met België wordt wel heel erg groot, die vragen €2 en €4. In Duitsland bedraagt de vliegtaks €13”, aldus Steven van der Heijden (CEO Corendon) in De Telegraaf.

“Vleestaks, vliegtaks, torenhoge inflatie, onbetaalbare energierekening en nu ook nog een forse stijging zorgpremie. Een kabinet dat dat niet compenseert maar wel miljarden uitgeeft aan stikstof, Afrika en vluchtelingen, is een vijand van het volk” – Geert Wilders (Voorzitter Tweede Kamerfractie PVV).

“Als de extra opbrengst dan maar wordt besteed aan de verduurzaming van de luchtvaart kan ik daar wel mee leven” – Frank Oostdam (directeur ANVR).

“In een tijd waarin alles al zoveel duurder wordt. 8% van de mensen is verantwoordelijk voor 40% van de vluchten. Daarom is het veel eerlijker én effectiever om een veelvliegerstaks in te voeren. Belast de veelvlieger, niet de vakantieganger” – Lilian Marijnissen (fractievoorzitter SP)

“Goed dat vervuiling in de luchtvaart steeds meer een prijs krijgt. Hier heeft D66 hard voor gestreden tijdens de coalitieonderhandelingen. Vliegen was nauwelijks belast. Schoon moeten lonen en vervuiling een stevige prijs hebben!”, aldus Raoul Boucke (Tweede Kamerlid namens D66| Klimaat, Energie, Luchtvaart).

“Het witte privilege druipt er af. 260% verhoging vliegtaks is een institutioneel racistische maatregel die al die Nederlanders van kleur met familie in het buitenland pakt” – Yael.

“De elite kan nu met een gerust hart zeggen dat zij die verhoging graag betalen om onze planeet te redden” – Johan van O.

“Maatregelen als zo’n #vliegtaks zijn ronduit asociaal. Een hardwerkend gezin van vier (240 euro) kan straks niet meer naar Spanje, terwijl zakenreizigers en andere veelvliegers gewoon lekker doorgaan. Klimaatonrechtvaardigheid, eigenlijk” – Giovanni Visser (Fractievoorzitter van PvdA Arnhem).

“Lage inkomens gaan nu uberhaupt niet op vliegvakantie en hoge inkomens vliegen veel meer. Kortom, eerlijk delen en niet de planeet vernielen is de oplossing: vliegtaks nog verder verhogen en inkomstenbelasting omlaag (schijf 1)” – Maarten Wiedemeijer (fractievoorzitter PvdA Haarlem).

Prijs vliegticket knalt omhoog — “Het is een gevolg van vergroenende afspraken die de regeringspartijen hebben gemaakt. Zij kwamen overeen dat de vliegtaks honderden miljoenen extra moest opleveren.” — Dus niet minder, maar slechts duurder vliegen? – Prof em. dr drs mr Lucas Bergkamp.

“Paar jaar geleden was er een vliegtax, toen zag je hetzelfde en hij werd afgeschaft. Maar ach, we proberen het gewoon opnieuw. We worden bestuurd door idioten” – Daniel Colclas (ondernemer, gepensioneerd arts).

“Vliegtaks die, zo lees ik, de staat miljoenen (extra) op zal leveren. In welk potje staat er niet bij. Ook hoopt men dat er minder gevlogen gaat worden, dus minder op zal leveren. Echt! Welnee, die 2 tientjes extra zal niemand ervan weerhouden” – Berend Tooms (Vakantieappartementeneigenaar).

“Weet je wat zielig is voor de passagiers: dat de sector de ticketprijzen in het hoogseizoen 4x duurder maakt. Om zoveel mogelijk geld uit de zakken te kloppen van mensen die aan schoolvakanties vast zitten. Moet de bakker of slager eens proberen” – Leon Noorlander (Adjunct-directeur Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen)

Author Arjen Lutgendorff