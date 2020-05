Weflycheap: ervaring online marketing en webdevelopment beschikbaar via Blue Flamingos

Weflycheap laat weten dat het keihard is geraakt door de coronacrisis. “De omzet ging in maart en april met ongeveer 100% omlaag”, zo laten de oprichters/eigenaren Ruud Raaijmakers en Eelko Van Drongelen weten aan TravelPro. Het tweetal zet dan ook vol in op Blue Flamingos waarmee het zich richt op webdevelopment en online marketing.

“Met Blue Flamingos boren we een nieuwe inkomstenstroom aan die volledig los staat van de reisbranche”, aldus Van Drongelen. “Op deze manier kunnen we weer vooruitkijken zonder ons continu zorgen te hoeven maken over het wel en wee van de reisbranche. Juist omdat we dagelijks bezig zijn met onze eigen brands geeft dit ons een grote toegevoegde waarde ten opzicht van andere bureaus.”

Weflycheap leunt zwaar op de reisbranche en haalt hier 99% van de omzet uit met labels zoals weflycheap.nl, travelstamps.nl en vakantiebesparen.nl. “Eind februari werd ons duidelijk dat dit virus ook richting Nederland zou komen. De vraag was alleen wanneer en wat de impact hiervan zou zijn op onze websites. Uiteindelijk kwam het virus keihard in Nederland aan in maart en zijn ongeveer alle reizen tot en met de zomervakantie geannuleerd. Wij verwachten ook weinig van de zomervakantie of het najaar. De Nederlander blijft in 2020 liever thuis of in eigen land”, aldus Raaijmakers.

“Dit had natuurlijk een bizarre impact op onze omzet”, zegt Van Drongelen. “In januari draaiden we nog een prima maand, in februari zag je al wat hiaten en in maart stopte het volledig in. Van de ene op de andere dag viel onze omzet terug naar 0 euro. Dat was wel even slikken. Vooral omdat je niet weet hoe lang dit nog gaat aanhouden. We hebben met weflycheap gelukkig wat vet op de botten en kregen hulp van de overheid door middel van een noodfonds van € 4.000 en de NOW die 90% van de salarissen van ons personeel betaald. Op deze manier kunnen we als ons personeel in dienst houden en kunnen we weer voorzichtig uitkijken naar de toekomst.”

Volgens Raaijmakers is die toekomst in de reisbranche vrij onzeker. “We weten niet wanneer de Nederlandse consument weer zin heeft om te gaan reizen, en wanneer dit überhaupt weer kan. We verwachten in 2022 qua omzet pas weer op het niveau te zitten van 2019 en verwachten in 2020 een omzetverlies van 90%. Dat is een extreem veel en kunnen we normaal gesproken niet aan. Vandaar dat we Blue Flamingos versneld hebben opgericht. We hebben kwalitatief erg goede medewerkers op het gebied van online marketing en web development. Normaal gesproken zetten we deze kwaliteiten in voor onszelf en zijn we een intern online marketing en web development bureau. Momenteel is dat vanzelfsprekend minder nodig, dus zetten we onze toppers via Blue Flamingos in voor klanten in alle branches. Dat kan zijn op het gebied van SEO, SEA, emailmarketing, activatie campagnes, conversieverbetering etc. Ook kunnen we de mooiste websites en apps uit de grond stampen. Momenteel werken we voor twee grote klanten, maar we hebben om te overleven zeker behoefte aan meer, dus de acquisitie draait op volle toeren!”

