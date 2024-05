In september 2024 organiseert Yaxa Reizen een 11-daagse studiereis ‘Mysterieus en veelzijdig Japan’.

Een enthousiaste groep van twaalf reisadviseurs gaat zich in dit bijzondere land verbazen over de enorme tegenstellingen. Japan is erg in trek als reisbestemming en Yaxa Reizen begrijpt heel goed waarom. Nergens ter wereld gaan eeuwenoude tradities zo melodieus samen met hightech en futurisme. Vergelijk bijvoorbeeld de ongeëvenaarde skyline van Tokyo met de pittoreske bergdorpjes en de imposante Mount Fuji. De reisadviseurs gaan uiteraard kennismaken met de vriendelijke locals en genieten van de verrukkelijke Japanse keuken. Ze zullen zeker proosten met een traditionele saké op een onvergetelijke studiereis in ‘het land van de rijzende zon’!

Kennismaken door studiereis

Reisexpert Joyce van het Yaxa team is gespecialiseerd in reizen naar Japan en zal de groep in samenwerking met haar lokale agent, begeleiden. Yaxa Reizen vindt het belangrijk dat de reisadviseurs zelf kennismaken met Japan, zodat ze hun klanten nog beter kunnen adviseren.