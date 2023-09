“Nee, er zwemmen hier echt geen haaien, slangen of krokodillen. Alhoewel mijn collega laatst wel een krokodil dacht te hebben gezien, daar waar jullie nu staan…”, zegt onze gids, terwijl hij zijn gezicht in de plooi probeert te houden. Ralph van den Houten (Avila Reizen) schiet in de lach, maar ik zie een verloren gevecht met zo’n immens dier al helemaal voor… en vraag me af hoe goed Avila Reizen hiervoor is verzekerd?



We staan op het punt om een van ’s werelds beroemde grotten te betreden: de Actun Tunichil Muknal (ATM) Cave in het Tapir Mountain Nature Reserve in West-Belize. Ook wel de ‘Grot van het Stenen Graf’ die van grote betekenis is voor de oude Maya’s en in 1989 werd ontdekt. Na jarenlang onderzoek door de Belizaanse archeoloog Jaime Awe en zijn team werd de ATM in 1998 opengesteld voor het publiek.

