Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het levendige decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen in een inspirerende mix van beleving, advies en entertainment.

Als onderdeel van de VvKR presenteert Young Travel Company zich met avontuurlijke en persoonlijke reizen die speciaal zijn ontwikkeld voor gezinnen met jonge kinderen, tieners en jongvolwassenen die graag samen de wereld ontdekken.

Reizen voor nieuwsgierige families

Young Travel Company richt zich op gezinnen met kinderen die op een toegankelijke, veilige en speelse manier willen reizen. Het aanbod varieert van natuurreizen en actieve vakanties tot culturele ontmoetingen en kleinschalige avonturen die uitnodigen om te ontdekken, te ervaren en te groeien. Door samen te werken met lokale partners en zorgvuldig geselecteerde accommodaties, creëert de organisatie reizen die authentiek, persoonlijk en passend zijn bij de dynamiek van iedere familie.

“Reizen met kinderen is anders, en dat maakt het juist zo waardevol,” zegt Janet de Jonge van Young Travel Company. “Op het Vakantie Festival laten we bezoekers graag zien hoe wij reizen vormgeven die zowel ouders als kinderen aanspreken. Van avontuur tot ontspanning, de wereld wordt nóg mooier wanneer je haar samen ontdekt.”

Een vrolijke en verrassende aanvulling op het festival

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Young Travel Company een speelse en inspirerende dimensie naar het evenement. “Ze geven het festival een extra laag van avontuur en verwondering. Hun aanpak laat zien hoe reizen voor gezinnen niet alleen leuk, maar ook betekenisvol en verbindend kan zijn.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de waarde van hun deelname. “Young Travel Company vertegenwoordigt een doelgroep die veel meer aandacht verdient: gezinnen die bewust kiezen voor beleving en authenticiteit. Hun deelname versterkt onze ambitie om een breed en inclusief platform neer te zetten waar iedere reiziger zich herkent.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.