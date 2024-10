De Men Only-reis, inmiddels een jarenlange traditie, bezocht dit jaar Georgië. Waarom dit een land is voor Nederlanders die eens iets anders willen? Dat vertellen we je graag.

Arjan Kastelein (Managing Director Personal Touch Travel) had voorafgaand aan de reis veel contact met Visit Georgia. Hij organiseerde in samenwerking met deze Georgische DMC een schitterende reis door het, voor veel Nederlanders, onbekende land dat sinds dit voorjaar ook bereikbaar is middels een directe Transavia-vlucht. De uitstekende voorbereiding, de Privium ClubLounge West op Schiphol en een gezellige Transavia-crew zorgden voor een perfect begin van de reis. In Georgië werd de groep begeleid door gids Luca, die door de mannen aan het eind van de reis met luid gejuich werd bedankt.

Hartje centrum

De reis startte in Tbilisi, waar werd overnacht in het grand hotel Courtyard by Marriott Tbilisi dat zich aan het grote Vrijheidsplein in het centrum van de stad bevindt. En zoals dat gaat bij de Men Only: inchecken en tien minuten later melden bij de receptie om vervolgens binnen vijf minuten een prima restaurant te vinden waar de hele avond werd getafeld. ANVR-directeur Frank Radstake probeerde overigens zonder succes de gehele week een 0.0%-biertje te bestellen in restaurants (in een supermarkt vond hij het uiteindelijk wel), maar had tijdens de eerste avond al kunnen weten dat dat niet ging lukken in Georgië. De ober: “0.0% beer? No, this is Georgia brother.”

Privium ClubLounge West

De Men Only begon erg relaxed met een bezoek aan de Privium ClubLounge West. Deze bevindt zich op de Holland Boulevard bij Pier E. De lounge biedt uitgebreide zakelijke faciliteiten, zoals bel- en werkcabines, maar ook comfortabele zit- en relaxruimtes. Daarnaast geniet je er van een luxe buffet met gezonde, biologische snacks en gerechten, inclusief vegetarische, glutenvrije en vegan opties.

Op bezoek bij Visit Georgia.

Indrukwekkend

“Ik was verrast door Tbilisi en vond het boven verwachting leuk en interessant. Het is anders dan een citytrip à la Valencia. Tbilisi was een hele leuke verrassing, een compacte, gezellige stad met goede

restaurants en barretjes”, aldus Arjan. “Als je door het land rijdt, zie je dat er onderhoud nodig is, maar Georgië voelt niet als een Oostblokland. Er zijn niet veel chique hotels, maar het Courtyard by Marriott Tbilisi was prachtig, met een goed ontbijt.” Arjan ziet Georgië niet alleen als een rondreisbestemming, maar ook als een interessante incentivebestemming met voldoende mogelijkheden voor activiteiten, zoals de warmwaterbaden buiten Tbilisi en raften op de Aragvi-rivier. “Het Kaukasus-gebergte is bijzonder mooi met zijn groene gloed.” De groep verbleef in het gebied in het Gudauri Marco Polo Hotel, dat een ideale ligging heeft voor hiken of wintersport. Arjan deed mee aan de hike van Stepantsminda naar de Gergeti Drievuldigheidskerk, een populaire toeristische plek. “De hike was geweldig en geschikt voor iedereen, want je kunt kiezen om alleen omhoog of omlaag te lopen. Het uitzicht bovenop de berg was magnifiek.”

Minder interesse

Alexander Mamulashvili (Managing Director Visit Georgia) en Tamuna Kharshiladze (Head of Product France and Benelux Visit Georgia) ontvingen de groep op kantoor, waar de mannen werden bijgepraat over de toeristische mogelijkheden in het land en de huidige staat van het toerisme. “De Nederlandse markt groeit na de pandemie, maar we zien nog steeds niet heel veel Nederlanders. Voor de pandemie kwamen er ongeveer 2.000 Nederlanders, maar dat aantal is nu kleiner. Tijdens de pandemie, toen er geen toeristen waren, hebben we gps-routes gemaakt voor reizigers, zodat ze zelfstandig kunnen navigeren zonder een gids nodig te hebben. Met onze kaarten en gidsen kunnen ze dagtochten maken of van de ene plaats naar de andere reizen. Het programma Wie is de Mol? heeft ons veel bekendheid gegeven en zorgde voor een enorme populariteit, maar tegenwoordig is dat minder. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt ervoor dat er minder interesse is vanuit Nederland. Dat is momenteel ons grootste probleem: het aantrekken van meer toeristen uit Europa of andere delen van de wereld.” Alexander: “Twee dagen geleden kwam ik terug uit Amsterdam, en ik was verbaasd hoe vol het vliegtuig zat met Nederlanders.” Alexander zat overigens, zonder dat hij het wist, op dezelfde vlucht van Schiphol naar Georgië als de deelnemers van de Men Only.

Transavia

Transavia voerde halverwege april van dit jaar de eerste vlucht uit naar de Georgische hoofdstad Tbilisi. Afgelopen zomerseizoen werd vanaf Schiphol twee keer per week naar en vanuit de hoofdstad van Georgië gevlogen. De vluchten staan op woensdag en zaterdag gepland.

Bijzonder moment

Voor Takis Panagopoulos, oprichter van Face2Face in 2007 en verkoper van het bedrijf in 2023, had het bezoek aan Georgië een persoonlijke betekenis, omdat zijn moeder daar is geboren. “Dat was voor mij een bijzonder moment, want ik had het land nog nooit bezocht. Mijn familie vertrok van

hier naar Noord-Griekenland, en ik zie overeenkomsten in de natuur. De dorpen omringd door natuur en de valleien, net als in Noord-Griekenland. Ik begrijp nu waarom mijn familie zich daar vestigde in 1926.”

Bert Thijssen en Takis Panagopoulos.

Heel veel mogelijkheden

“Het is geen makkelijk product, maar ik zie wel perspectief. Ik denk overigens dat we een van de leukste gedeeltes van Georgië, de kust, niet hebben gezien. Voor wandelaars biedt het land heel veel mogelijkheden en de temperatuur was in deze tijd van het jaar nog heerlijk”, aldus Leo van der Hoeven (Reisburo Apollo). “Natuurlijk zit je een paar kilometer van de grens van Rusland, maar dat is in Finland hetzelfde. Overigens vond ik het erg mooi dat van onze groep iedereen bijna overal is geweest, maar nog niemand was in Georgië geweest.”

Leo van der Hoeven.

Wintersport

Alexander en Tamuna vertellen dat hun seizoen meestal eind april begint en doorloopt tot halverwege oktober. “In deze periode kun je bijna alle regio’s van Georgië bereiken, al zijn bergachtige gebieden soms onbereikbaar door sneeuw en wegafsluitingen. In Tbilisi en het zuiden kun je echter het hele jaar door reizen. De omstandigheden zijn dan optimaal. We hebben skigebieden die steeds bekender worden, al is het skiën nog niet heel populair. De meeste klanten komen in de zomer, maar we zijn ook begonnen met sneeuwschoentochten, vooral populair op de Duitse markt.”

Superveilig

“Ik vind Georgië een heel mooi land qua natuur. De Kaukasus is echt superindrukwekkend en Tbilisi vond ik een hele leuke en levendige stad met een gezellig uitgaansleven, met veel terrassen. Daarnaast zijn de mensen supervriendelijk. De hotels zijn ook prima”, aldus Paul van Laarhoven (de Jong Intra Vakanties). “Ik denk dat het voor Nederlanders iets te dicht bij Rusland ligt en dat dat mensen een beetje afschrikt. Dat is ook vaak de eerste reactie die je krijgt als je zegt dat je naar Georgië gaat: ‘Georgië, is dat wel veilig?’. Het is volgens mij superveilig. Waar wij nu lopen, zit je 25 kilometer van Rusland af. Dat is wel heel bizar.” Paul laat weten dat hij voor Covid Georgië overwoog voor het aanbod van de Jong Intra Vakanties. “We hebben de gok destijds niet durven nemen. Misschien volgend jaar wel. In eerste instantie geloofden we met z’n allen ook niet in Albanië en dat is inmiddels een groot succes.”

Verbonden

Betaalbaar

“Het lijkt wel een beetje op het Turkije van 30 jaar geleden”, aldus Cem Dal (Mimosareizen.nl). “Ik vond het verrassend leuk. Aardige mensen, lekker eten. Met meer promotie kan je het toerisme er op een mooi niveau krijgen. Een combireis Turkije-Georgië? Dat ga ik op dit moment niet doen. Nederlanders weten Georgië overigens wel te vinden, want de Transavia-vlucht zat goed vol. En, op dit moment is Georgië nog heel betaalbaar.”

Dit artikel komt uit de oktober-editie van Travelpro.