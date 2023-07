Maastricht Aachen Airport viert vandaag een bijzondere mijlpaal met de aankomst van de 2.500ste Corendon vlucht, sinds de officiële start van de samenwerking in 2018.

Om precies 13.50 uur landde deze speciale vlucht vanaf Antalya. De bemanning werd in het zonnetje gezet ter ere van deze gebeurtenis. Daarnaast bracht Fons Latour, COO van Maastricht Aachen Airport, een bezoek aan het hoofdkantoor van Corendon om Atilay Uslu, oprichter van Corendon, een taart te overhandigen.

Mijlpaal

“Vandaag vieren we de 2.500ste vlucht van Corendon op Maastricht Aachen Airport. De zuidelijke regio van Nederland is zeer belangrijk voor ons. We zijn blij dat we ook vanuit hier vluchten en vakanties kunnen aanbieden aan onze klanten. En niet alleen Nederlanders, maar ook onze Belgische buren maken gebruik van deze regionale airport. We zijn trots op deze mijlpaal en kijken uit naar de voortzetting van onze succesvolle samenwerking”, aldus Atilay Uslu, oprichter van Corendon.

Dick Gussen, Fons Latour, Wim Woelders, Atilay Uslu, Carlson Manuel en Frits Huffnagel.

Groei

Fons Latour, COO van Maastricht Aachen Airport, voegt eraan toe: “Deze mijlpaal is een getuigenis van de groei en het succes van de samenwerking tussen Maastricht Aachen Airport en Corendon. We zijn verheugd over de sterke toename van het aantal reizigers en blijven investeren in faciliteiten en diensten om de beste reiservaring mogelijk te maken. We zijn dankbaar voor de samenwerking met Corendon en kijken uit naar verdere groei van passagiersaantallen en uitbreiding van Corendon’s vluchtaanbod vanaf Maastricht Aachen Airport.