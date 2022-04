Air Transat hervat vluchten tussen A’dam en Toronto

Deel dit artikel

Air Transat hervat per direct haar rechtstreekse vluchten tussen Amsterdam Airport Schiphol en Toronto en biedt op het hoogtepunt van het seizoen tot vier retourvluchten per week aan. Tot eind oktober voert Air Transat deze vluchten op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag uit met haar nieuwe Airbus A321neoLR-vliegtuigen.

De luchtvaartmaatschappij uit Montreal maakt haar lang verwachte comeback op het tarmac van Amsterdam Airport Schiphol, van waar ze al meer dan 30 jaar vluchten naar Canada uitvoert, als teken van de sterke banden die beide landen verenigen. Naast de heractivering van rechtstreekse vluchten tussen Amsterdam en Toronto, opent Air Transat op 6 mei 2022 ook een nieuwe rechtstreekse route tussen Amsterdam en Montreal met 3 vluchten per week op woensdag, vrijdag en zondag. Dit zal het aantal uitgevoerde retourvluchten op één dagelijkse vlucht per week brengen tussen Amsterdam en Canada.

Dankzij een uitgebreid netwerk van binnenlandse vluchten kunnen Nederlandse reizigers de Canadese provincies en steden ontdekken of herontdekken. Zo zijn maar liefst vijf Canadese bestemmingen toegankelijk vanuit Amsterdam Airport Schiphol voor reizigers, expats en alle Canada-liefhebbers. Passagiers hebben de mogelijkheid om na een korte doorverbinding of stop-over in Toronto (YYZ) of Montreal (YUL) naar Quebec (YQB), Calgary (YYC) of Vancouver (YVR) te reizen.

Author Sharon Evers