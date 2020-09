Airlines moeten tickets weer binnen 7 dagen terugbetalen

Alle luchtvaartmaatschappijen moeten vanaf 1 oktober binnen zeven dagen de prijs van een vliegticket terugbetalen bij annulering van een vlucht. Dat is de termijn die de Europese Verordening ook voorschrijft en het resultaat van het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) binnen de luchtvaartsector en interventiegesprekken die de ILT aansluitend heeft gevoerd met een vijftal maatschappijen: KLM, Transavia, Vueling, Corendon en TUI.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Aanleiding voor het ILT onderzoek zijn veelvuldige meldingen en klachten van passagiers die vinden dat hun rechten zijn geschonden. Van maart tot september dienen ruim 1300 reizigers een klacht in bij de ILT. Veelal klagen ze over het krijgen van een voucher zonder de mogelijkheid om geld terug te vragen en over de lange terugbetalingstermijn. Ook de Europese Commissie vindt dat luchtvaartmaatschappijen weer aan de Europese regels moeten voldoen.

Vanaf 18 maart werden alle passagiersvluchten binnen en buiten Europa geannuleerd. Nederland ondersteunde de mogelijkheid om vouchers te verstrekken in plaats van terugbetaling binnen 7 dagen. De ILT werd gevraagd tijdelijk niet te handhaven op het uitgeven van vouchers in plaats van de keuze tussen terugbetaling of vlucht op een later moment. In mei startte de toezichthouder weer met zijn controles. Nu is dus besloten de termijn van zeven dagen weer in te voeren.

Het onderzoek en de interventiegesprekken monden nu uit in concrete afspraken met de luchtvaartmaatschappijen. De volgende zaken moeten vliegtuigmaatschappijen regelen:

Zorg voor goede bereikbaarheid voor hun klanten, inclusief heldere, transparante communicatie;

Passagiers krijgen bij annulering van hun ticket de keuze voorgelegd om een voucher te accepteren, geld terug te vragen of om het ticket om te boeken. Deze keuzemogelijkheid blijft overeind;

KLM, Transavia, TUI en Corendon krijgen tot uiterlijk 1 oktober de gelegenheid hun systeem zodanig op orde te hebben dat ze aan de wettelijke eisen kunnen voldoen;

Voor vluchten die voor 1 oktober zijn of worden geannuleerd stelt de ILT de eis dat er een maximale terugbetalingstermijn van 60 dagen geldt. Voorwaarde is dat de luchtvaartmaatschappijen van tevoren een voldoende onderbouwd plan van aanpak kunnen overleggen. Transavia, TUI en Corendon hebben aangegeven deze 60 dagen niet nodig te hebben, KLM wel.

Voor vluchten die na 1 oktober geannuleerd worden, geldt de gebruikelijke terugbetalingstermijn van 7 dagen;

Vueling heeft op aandringen van de ILT inmiddels een Nederlands nummer op de website gezet, waardoor het voor Nederlandse passagiers eenvoudiger wordt om hun keuze kenbaar te maken. Vueling heeft opdracht om de online keuze (geld terug of andere vlucht) beschikbaar te maken op de website.

