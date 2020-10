ANVR benadrukt: “Reissector heeft absoluut sectorspecifieke maatregelen nodig”

“Meer dan eens is duidelijk geworden dat – naast de generieke steunmaatregelen zoals NOW 3.0 en TVL – de reissector absoluut ook sectorspecifieke maatregelen nodig heeft om te kunnen overleven. De gesprekken daarover met de overheid blijven we de komende periode intensief voeren”. Dat zegt Frank Radstake (ANVR) onder andere als reactie op de persconferentie van minister-president Mark Rutte.

De ANVR laat weten dat de aankondiging van nieuwe overheidsmaatregelen in de bestrijding van Covid19 tijdens de persconferentie vanavond niet hebben geleid tot aanvullende beperkingen voor de uitvoering van (vakantie-)reizen. “Al met al blijven er wel heel weinig mogelijkheden over voor vakantie. Maar iedereen die een vakantie heeft geboekt voor de herfstvakantie naar een land of gebied met code geel, kan met inachtneming van lokale regelgeving de komende periode gelukkig gewoon op reis”, zo laat Radstake weten.

“Al met al is het natuurlijk drie keer niks. Het benadrukt nog maar eens dat het echt noodzakelijk is dat er een vaccin beschikbaar komt en dat sneltesten beschikbaar komen, ook voor reizen. Dan kan er gestopt worden met wereldwijd alle oranje reisadviezen en met de quarantaineplicht na afloop van een reis.”

