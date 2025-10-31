Wie Marokko zegt, denkt al snel aan kleurrijke medina’s, geurige markten en eeuwenoude steden. Maar wie denkt er meteen aan treinen? Toch speelt het spoor een verrassend belangrijke rol in het land en tijdens het ANVR-Congres van 13 tot en met 16 november vormt het openbaar vervoer de ruggengraat van de excursies.

De trots van het Marokkaanse spoor is de TGV Al Boraq, de eerste hogesnelheidstrein van Afrika. In iets meer dan anderhalf uur glijdt hij van Rabat naar Tanger, waar deelnemers kunnen kiezen voor een dagtour vol cultuur, historie en kosmopolitische sfeer. Met snelheden tot 300 kilometer per uur voelt de reis modern en comfortabel, een scherp contrast met de eeuwenoude kasbahs en markten die je ter plaatse bezoekt.

Meer dan een trein

De Al Boraq is meer dan een trein: hij symboliseert de ambities van Marokko om grenzen te verleggen en continenten dichter bij elkaar te brengen. Precies het thema van het congres: Connecting – connecting people, connecting continents, connecting businesses & connecting worlds. Reizen in Marokko is dan ook reizen door tijdlagen, van futuristisch spoorwegcomfort tot middeleeuwse straatjes.

Een netwerk vol verbindingen

Het Marokkaanse spoorwegnet wordt beheerd door ONCF (Office National des Chemins de Fer) en is een van de best ontwikkelde netwerken van Afrika. Met ruim 2.000 kilometer spoor verbindt het netwerk de belangrijkste steden van het land. De verbindingen Rabat-Casablanca, Rabat-Meknes en Rabat-Fez behoren tot de drukst bereden trajecten en worden regelmatig vernieuwd. Treinen zijn over het algemeen modern, schoon en betaalbaar, met keuze uit eerste en tweede klas. Voor de excursies tijdens het ANVR-Congres betekent dit dat steden als Casablanca, Tanger, Meknes en Fez gemakkelijk bereikbaar zijn. Wie op zaterdag instapt, hoeft alleen maar achterover te leunen: de trein brengt je snel, duurzaam en comfortabel naar het volgende avontuur.

Van station naar stad

De charme van treinreizen in Marokko zit niet alleen in de snelheid of het comfort, maar ook in de ervaring van het onderweg zijn. Vanaf de rails ontvouwt het landschap zich in lagen: vruchtbare vlaktes, wijngaarden, dorpen waar de tijd lijkt stil te staan en verre bergen die lokken. Bij aankomst in Casablanca wacht de majestueuze Hassan II-moskee, gelegen aan de oceaan. Tanger verrast met haar filmische sfeer, Meknes met haar koninklijke grandeur en Fez met een medina die je zintuigen overrompelt. En het mooiste: je komt er ontspannen aan, zonder verkeersstress.

Duurzaam en toekomstgericht

Dat juist het spoor wordt ingezet voor de congresexcursies is geen toeval. Treinreizen zijn niet alleen comfortabel, maar ook duurzamer dan reizen per bus of auto. ONCF investeert bovendien volop in modernisering: uitbreiding van het hogesnelheidsnetwerk, elektrificatie van bestaande lijnen en nieuwe stations met internationale allure. Er wordt zelfs gewerkt aan plannen om de TGV door te trekken richting Marrakech en Agadir.Reizen met betekenis

Voor de deelnemers van het ANVR-Congres betekent dit dat het thema ‘connecting’ niet alleen in de sessies centraal staat, maar ook onderweg voelbaar is. De trein verbindt steden, mensen en verhalen en maakt het mogelijk om in korte tijd verschillende gezichten van Marokko te ervaren. Of je nu kiest voor de energie van Casablanca, de mystiek van Tanger, de koninklijke allure van Meknes of de magie van Fez: de reis begint al zodra de trein in beweging komt.

