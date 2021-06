Barometer: Kroatië, Frankrijk en Griekse eilanden stap dichter bij geel reisadvies

Frankrijk, Kroatië en de Griekse eilanden hebben weer een stap in de goede richting gezet om een geel reisadvies te krijgen, dat blijkt uit de cijfers die TravelPro dagelijks publiceert in haar barometer.

Kroatië staat volgens berekeningen van de TravelPro barometer vandaag de dag op een tweewekelijks gemiddelde van 72,35 coronabesmettingen per 100.000 inwoners, terwijl de Europese ECDC-lijst nog (oude) statistieken die uitkomen op een gemiddelde van 87,34 per 100.000.

Ook Frankrijk loopt in de berekeningen van de TravelPro barometer (tweewekelijks gemiddelde van 140,68 coronabesmettingen per 100.000 inwoners) al flink voor op de ECDC-berekeningen (tweewekelijks gemiddelde van 162,04 coronabesmettingen per 100.000 inwoners). Buitenlandse Zaken zou met betrekking tot de reisadviezen ook kijken of het tweewekelijks gemiddelde per 100.000 inwoners onder de 150 ligt, wat bij de actuele cijfers wel het geval is in tegenstelling tot de ECDC-cijfers. Daarnaast neemt het dagelijks aantal besmettingen per 100.000 inwoners ook af.

De landelijke gemiddelden van Griekenland lopen ook fors terug. Waar ECDC nog een tweewekelijks gemiddelde van 182,52 per 100.000 inwoners meldt, staat dat gemiddelde vandaag de dag volgens de TravelPro barometer op 151,12 per 100.000 inwoners. Op de kaart van de Griekse overheid waar de cijfers per eiland te zien zijn, blijkt ook dat de cijfers op de meeste eilanden stabiel zijn of dat het aantal besmettingen afneemt.

Het aantal besmettingen in Portugal neemt nog steeds toe. Het tweewekelijkse gemiddelde per 100.000 inwoners staat in de TravelPro barometer dan ook een stuk hoger met 87,53 dan het gemiddelde van de ECDC-lijst aangeeft (73,51). De 910 besmettingen per 100.000 inwoners was het hoogste aantal in Portugal in de afgelopen drie weken.

Buiten Europa zijn dit (op vrijdag 11 juni) de landen die volgens Buitenlandse Zaken een laag COVID-19-risico hebben: Australië, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand, Zuid-Korea en China (vasteland China, Hongkong, Macau). Voor China geldt het EU-inreisverbod tot China ook weer Europese reizigers toelaat. Reizigers uit China hoeven geen negatieve testverklaring te kunnen tonen.

Maandag is er weer overleg bij Buitenlandse Zaken over de reisadviezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken besluit over de reisadviezen voor Europese landen op basis van advies van het RIVM en na overleg met het ministerie VWS. Het RIVM kijkt daarbij naar verschillende factoren, zoals de incidentie, de trend van de besmettingscijfers, het aantal reizigers dat besmet terugkeert, het aantal testen en het percentage positieve testen. Ook zou er pas worden gekeken naar het wijzigen van reisadviezen wanneer het gemiddeld tweewekelijks aantal besmettingen per 100.000 inwoners onder de 150 ligt.

Het RIVM brengt elke week de risico’s voor reizen van, naar en in het buitenland in kaart. Daarbij kijkt het bijvoorbeeld hoeveel coronabesmettingen er zijn en hoeveel er getest wordt in een land. Maar ook of en hoe vaak een zorgelijke virusvariant veel voorkomt in een bepaald land. Voor deze analyses worden op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de cijfers van het ECDC, het Europese ‘RIVM’ en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geraadpleegd. Dat is de basis waarop het ministerie van VWS en het RIVM, het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseren. Het ministerie bepaalt het uiteindelijke reisadvies.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.