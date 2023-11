In oktober lag het aantal boekingen flink hoger (+15%) dan in dezelfde maand van 2022. De groei vond met name plaats in de boekingen naar bestemmingen buiten Europa. Eén op de vijf boekingen is naar een ander werelddeel. Dat blijkt uit de ANVR-GfK boekingscijfers van oktober 2023.



De brancheorganisatie laat weten dat de cijfers aangeven dat de klant vertrouwen heeft en verder weg op reis gaat. Noord-Amerika (en dan met name de Oostkust) is met +28% t.o.v. vorig jaar sterk in de lift. De lagere dollar (bijna -10% t.o.v. vorig jaar) helpt natuurlijk. De groei voor Azië is nog sterker (+34%). Dé grote stijgers en belangrijkste bestemmingen zijn Indonesië en Thailand; deze twee bestemmingen zijn weer helemaal op de terugweg naar boven. Binnen Europa is het beeld wisselend. Dubbele cijfers konden worden genoteerd voor landen als Oostenrijk. Kroatië en Italië, maar voor het eerst in maanden is het VK/Ierland weer stijgend met dubbele cijfers.

In de ANVR-GfK boekingsmonitor wordt maandelijks aan ong. 40.000 respondenten gevraagd of men in de afgelopen maand een boeking naar een buitenlandse bestemming heeft gemaakt en zo ja waarheen en voor wanneer. ANVR en GfK vergelijken de cijfers 2023 met de gegevens van 2022 en 2019 omdat de cijfers van 2020 en 2021 (vanwege de coronapandemie) een minder goede vergelijkingsmaatstaf geven.

Aandeel boekingen buiten Europa als percentage van totaalaantal boekingen 2019-2023: