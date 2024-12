De ANVR Boekingsmonitor voor oktober 2024 laat zien dat het aantal reisboekingen flink is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vooral reizen binnen Europa zijn populair, terwijl er minder boekingen zijn voor verre bestemmingen.

Het aantal boekingen in oktober 2024 is met 8% gestegen ten opzichte van oktober 2023. De groei zit hem vooral in reizen binnen Europa: 82% van de boekingen was voor een Europese bestemming, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Binnen Europa profiteren bijna alle landen van de groei, met uitzondering van België en Turkije. De Scandinavische landen zijn wel een stuk populairder, met name Denemarken (+60%) en Zweden (+37%).

Buiten Europa

Het aandeel boekingen voor bestemmingen buiten Europa is gedaald van 20% in 2023 naar 18% in 2024. Met name Noord-Amerika (-28%) en Oceanië (-55%) waren minder populair dan vorig jaar. De daling voor Oceanië is echter gebaseerd op kleine aantallen, dus deze trend moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In Azië is Vietnam in opkomst als reisbestemming. Binnen Afrika groeit het aantal boekingen voor Egypte al enkele maanden.

Een maand eerder

Walter Schut (ANVR): “De gemiddelde termijn tussen boeken en vertrek steeg van 91 naar 94 dagen, maar de uitsplitsing laat zien dat dit vooral de boekingen betreft die langer dan zes maanden van te voeren worden gemaakt. De klant was in de maand oktober méér dan vorig jaar bezig met boeken voor de zomer 2025.” De gemiddelde boektermijn voor bijvoorbeeld Noord-Amerika steeg met een maand. “Kortom: men boekt Canada en de VS gewoon een maand eerder dan vorig jaar” aldus Walter Schut.