Branchecampagne moet twijfels om vakantie nu te boeken wegnemen

Met in het vooruitzicht dat reizen komende zomer weer mogelijk wordt, lanceert de sector de campagne ‘Just Book It’. Met deze gezamenlijke campagne willen ANVR-reisbedrijven eventuele twijfels bij de consument om nu alvast een vakantie te boeken, wegnemen.

Dat de consument toe is aan vakantie is al eerder bevestigd door onderzoeksbureau GfK. Maar liefst 84% van de Nederlanders liet weten toe te zijn aan vakantie waarvan meer dan de helft een bestemming ergens in Europa op het oog heeft. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat de consument twijfels heeft om nu alvast een reis te boeken, omdat hij financieel geen risico wil lopen. ‘Reisbedrijven begrijpen die terughoudendheid en willen die twijfels wegnemen, want voorpret en alvast genieten van je komende vakantiereis is net zo belangrijk’, laat de ANVR weten.

‘Welke landen en bestemmingen komende zomer de grenzen openen, is voor niemand nog duidelijk. Aan welke maatregelen we ons moeten houden, is nog de vraag. Maar ANVR-ondernemingen proberen met ‘Just Book It’ en een stevige beschermingsfactor de consument te verleiden om vooruit te kijken en nu alvast te boeken voor komende zomer’, aldus Frank Oostdam, voorzitter ANVR. ‘We staan voor een gezamenlijke uitdaging de consument te overtuigen, want boeken kan écht weer. Dus hebben we ervoor gekozen om dat gezamenlijk met onze reisbedrijven aan te pakken.’

ANVR-reisondernemingen blijven de reisadviezen van Buitenlandse Zaken volgen. Dus heeft de consument geboekt en kan de reisonderneming de reis uiteindelijk toch niet uitvoeren, dan ontvangt de reiziger zijn reeds betaalde reissom terug. En verandert het reisadvies van een bestemming naar oranje of rood terwijl je daar bent, dan zorgt de reisonderneming voor repatriëring. De reissector is van ‘nu dromen, straks reizen’ overgestapt op ‘Just Book It’; nu de consument nog!​

