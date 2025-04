Carlo de Wolf (eigenaar van Jambo Safari Club) reist al jaren door Afrika en kent de verborgen parels. In dit interview tipt hij unieke safarigebieden voor reizigers die het échte Afrika willen ervaren.

Welke minder bekende Afrikaanse bestemming(en) raad je aan?

“Ruaha National Park in het zuiden van Tanzania. Tijdens een eerste safari in Afrika ligt de focus vaak op het zien van de Big Five en de beroemde migratie in de Serengeti in Noord-Tanzania, het meest wildrijke park van heel Afrika. In Ruaha draait het juist om rust, exclusiviteit en beleving. Tijdens het droge seizoen kun je hier enorme kuddes buffels en grote groepen olifanten zien bij de schaarse waterbronnen. Doordat er tot 95% minder toeristen komen dan in het noorden van Tanzania, voelt een safari hier intiemer en persoonlijker aan. Het vraagt soms wat meer geduld om wild te vinden, maar de beleving is des te intenser. In Ruaha worden de safari’s, zoals Jambo die aanbiedt, uitgevoerd met open 4×4 voertuigen onder begeleiding van ervaren gidsen. Een ontbijt in de bush of een sundowner bij zonsondergang maakt de ervaring compleet. Ook wandelsafari’s met een professionele gids behoren tot de mogelijkheden. Jambo Safari Club biedt zorgvuldig samengestelde reizen naar Zuid-Tanzania, ideaal voor de ervaren safarireiziger.”

Wat zijn volgens jou de meest indrukwekkende ‘wonderen’ in Afrika?

“Zambia en Botswana bieden indrukwekkende natuurwonderen. De Okavango Delta in Botswana is een uniek waterlandschap met kristalheldere waterwegen en grote hoeveelheden wild. Je ontdekt het gebied per mokoro (traditionele kano) en tijdens gamedrives zie je olifanten, leeuwen, wilde honden en meer. De delta is bereikbaar met een klein vliegtuigje dat midden in de bush landt, een avontuur op zich. Reizigers verblijven overwegend in exclusieve lodges en sfeervolle tented camps die de safaribeleving compleet maken. De South Luangwa in Zambia is een van de mooiste en wildrijkste parken van zuidelijk Afrika. Het beschikt over een gevarieerd landschap van bossen, savannes, open vlaktes en rivieroevers. De Luangwa-rivier trekt grote aantallen dieren. Het park staat bekend om zijn luipaarden en is zelfs één van de beste plekken in Afrika om ze te spotten. South Luangwa is dé plek voor wandelsafari’s. Je verkent het park te voet met een gewapende scout en gids, leert sporen lezen en ontdekt de bush op een totaal andere manier. De camps zijn kleinschalig en vaak niet omheind, het wild komt soms tot voor je ‘deur’.”

Welke Afrikaanse landen bieden de beste combinatie van safari, cultuur en strand?

“Kenia en Tanzania zijn ideaal te combineren met een strandverlenging. Denk aan Zanzibar, Pemba, of de exotische kust van Kenia, maar ook Mauritius en de Seychellen zijn ideale bestemmingen om te combineren met een safari.”

Hoe vermijd je de drukte en beleef je authentieke ervaringen in populaire landen, zoals Kenia, Tanzania en Zuid-Afrika?

“In Zuid-Afrika kiezen we bewust voor privé-wildreservaten die bijvoorbeeld grenzen aan het Krugerpark. Je verblijft hier in kleinschalige en sfeervolle lodges, waar comfort en persoonlijke service centraal staan. De gamedrives zijn van hoog niveau en vinden plaats zonder de drukte die je soms in het nationale park aantreft. In Kenia en Tanzania adviseren we het exclusievere segment lodges en tented camps: luxe, persoonlijk en kleinschalig van opzet. Wij vermijden de hotspots, zoals het drukkere deel van Selous waar veel dagtoeristen komen voor een snelle safari vanuit Zanzibar.”

Welke verborgen pareltjes in Afrika verdienen meer aandacht?

“In Kenia kun je denken aan Laikipea, Lewa of Mara North Conservancy. Maar het zuiden van Tanzania biedt naast Ruaha, ook Usangu – een zeer avontuurlijke en authentieke safaribeleving! Ook Botswana en Zambia herbergen nog veel meer unieke locaties, neem contact met onze reisexperts!”

Dit interview is onderdeel van de Afrika-Special die in Travelpro april 2025 is verschenen.