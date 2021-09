Code oranje? Untamed Travelling komt met gratis reisverzekering

Deel dit artikel











Untamed Travelling biedt reizigers die willen vertrekken naar een oranje bestemming een gratis doorlopende reisverzekering aan.

Allianz kondigde vorige week aan de medische kosten te dekken als het gaat om bestemmingen die vanwege covid-19 oranje kleuren. De verre reizen specialist haakt in op dit positieve signaal en wil, door het cadeau geven van de reisverzekering, reizigers het vertrouwen geven dat zij hun reis volledig verzekerd en veilig kunnen maken.

Is het reisadvies een maand voor vertrek oranje en is de reiziger niet volledig verzekerd? Dan betaalt Untamed Travelling de kosten van een doorlopende reisverzekering voor een heel jaar. Ongeacht of het een nieuwe of reeds gemaakte boeking betreft. Wil je meer weten, lees dan de voorwaarden op de website.

