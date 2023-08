Corendon introduceert een Only Adult zone aan boord van haar vluchten tussen Amsterdam en Curaçao.

Deze zone in het vliegtuig is bedoeld voor reizigers die zonder kinderen reizen en voor zakenreizigers die in een rustige omgeving willen werken. “Tegelijkertijd heeft de introductie van de Only Adult zone ook voor ouders met kinderen een positief effect. Zij hoeven zich minder zorgen te maken om mogelijke reacties van medepassagiers als hun kind wat drukker is of huilt. De Corendon vluchten naar Curaçao starten vanaf 3 november dit jaar”, laat Corendon weten.

Eerste Nederlandse airline met Only Adult zone

Atilay Uslu (oprichter van Corendon): “Aan boord van onze vluchten streven we er altijd naar om op de verschillende behoeften van onze klanten in te spelen. Wij zijn ook de eerste Nederlandse airline die de Only Adult zone introduceert, omdat we tegemoet proberen te komen aan reizigers die op zoek zijn naar wat extra rust tijdens hun vlucht. We geloven ook dat dit een positief effect kan hebben op ouders die met kleine kinderen reizen. Zij kunnen genieten van de vlucht zonder zich zorgen te maken wanneer hun kinderen wat meer geluid maken.”

XL-stoelen

De Only Adult zone wordt ingericht in de voorste sectie van het vliegtuig en bestaat uit negen extra ruime XL-stoelen en 93 standaardstoelen. De zone wordt fysiek afgescheiden van de rest van het vliegtuig door middel van wanden en gordijnen, waardoor een afgeschermde omgeving ontstaat die bijdraagt aan een rustige en ontspannen vlucht. Een stoelreservering in de Only Adult zone kost € 45 euro per enkele reis. En een XL-stoel in de Only Adult zone kost € 100 euro per enkele reis.