Corendon lanceert nieuwe labels: Charming en Trendy

Corendon komt met de labels ‘Charming’ voor kleinschalige, charmante accommodaties en ‘Trendy’ voor trendy hotels met een modern of stijlvol interieur. De reisorganisatie zegt recentelijk een toename te zien in het zoekgedrag naar kleinschalige accommodaties. Onlangs heeft Corendon ook het merk Karin’s Choice overgenomen.

Corendon introduceert de labels ‘Charming’ en ‘Trendy’ om de zoektocht naar kleinschalige vakanties voor de klant eenvoudiger te maken. De reisorganisatie laat weten: ‘De hotels met het ‘Charming’ label zijn kleinschalig, gastvrij, charmant en sfeervol, met een uitstekend serviceniveau. Of het nu om een boutiquehotel, appartement of een designhotel gaat; iedere accommodatie binnen dit label biedt persoonlijke service en intieme sfeer. Voor het label ‘Trendy’ zijn hotels geselecteerd met een moderne, stijlvolle inrichting, bijzondere architectuur of een uniek interieur. Vaak zijn deze accommodaties ideaal gelegen middenin of vlak bij het trendy uitgaansleven en het strand.’

Weg van de massa

Karin’s Choice richt zich op de klant die rust zoekt, weg van de massa en zelf zijn vakantie wil indelen. Dit label biedt kleinschalige, sfeervolle accommodaties in Spanje, Portugal, Griekenland, Italië en Curaçao. In het aanbod zijn luxe villa’s met privézwembad, intieme boutiquehotels of knusse appartementjes te vinden. De vliegreis, verblijf en huurauto zijn altijd inclusief.

Author Sharon Evers