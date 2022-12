Corendon neemt reismerk Karin’s Choice over

Waar het merk Corendon zich met name richt op de grote luxe All Inclusive hotels, richt Karin’s Choice zich op de klant die rust zoekt, weg van de massa en zelf zijn vakantie wil indelen. Bij Karin’s Choice verblijft de vakantieganger volgens de reisorganisatie ‘in kleinschalige, sfeervolle accommodaties in Spanje, Portugal, Griekenland, Italië en Curaçao. Of het nu gaat om een luxe villa met privé zwembad, een intiem boutique hotel of een knus appartementje. Vliegreis, verblijf en huurauto zijn inclusief, alles wordt in één keer geregeld.’